Актерские династии: 8 актрис, которые пошли по стопам звездных родителей
Актерские династии - не редкость для Голливуда. Однако, далеко не все звездные пары хотят, чтобы у их детей была такая напряженная жизнь: постоянные съемки, интервью, фотосессии и минимум свободного времени. Ivona рассказывает о восьми актрисах, которые все-таки решили пойти по стопам своих знаменитых родителей.
- Дакота Джонсон
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Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон – актриса в третьем поколении. Она унаследовала актерские способности от своей матери, голливудской актрисы Мелани Гриффит, и отца, исполнителя роли Нэша Бриджеса Дона Джонсона. Кроме того, бабушка Дакоты, Типпи Хедрен, в прошлом была одной из главных муз Альфреда Хичкока. А ее дедушка Питер Гриффит в свое время также был популярным актером.
- Анджелина Джоли
Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Анджелина Джоли также является продолжательницей актерской династии. Отец Джоли, обладатель «Оскара» Джон Войт, вместе с дочерью снимался в картине «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».
Мама Анджелины, актриса Маршелин Бертран не получила на этом поприще особой славы. Она больше времени посвящала гуманитарной работе. Отметим, что в семье Джоли подрастает еще одна начинающая актриса. Дочь звезды, Вивьен Джоли-Питт, в 6-летнем возрасте снялась с мамой в «Малефисенте».
- Эмма Робертс
В детстве Эмма Робертс проводила много времени на съемочной площадке. Ведь ее отцом является актер Эрик Робертс, а ее тёти – актрисы Джулия Робертс и Лиза Робертс Гиллан. Благодаря им Эмма тоже решила связать свою жизнь с киноиндустрией.
Робертс-младшая стала известной после роли Эдди Сингер в телесериале «Нетакая». Также она снималась в фильмах «Оторва», «Крик 4», «Мы - Миллеры» и сериалах «Американская история ужасов» и «Королевы крика».
- Гвинет Пэлтроу
Знаменитая актриса, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу является дочерью известной американской актрисы, звезды фильма «Знакомства с Факерами» и сериалов «Уилл и Грейс» и «Доктор Хафф» Блайт Даннер. Отец Гвинет, Брюс Пэлтроу также из киноиндустрии. Он – кинорежиссер.
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Наибольшую популярность Гвинет принесла роль Пеппер Поттс в сериях фильмов киновселенной Marvel «Железный человек» и «Мстители». Кроме того, у нее есть статуэтка «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Влюблённый Шекспир».
- Кейт Хадсон
Кейт Хадсон полюбила актерство благодаря своей маме, обладательницы «Оскара» Голди Хоун. Голди запомнилась зрителям, благодаря фильмам «Цветок кактуса», «Шугарлендский экспресс», «Рядовой Бенджамин», «За бортом», «Смерть ей к лицу» и «Клуб первых жён». А вот Кейт обожают зрители за яркие роли в кинолентах «Война невест», «Почти знаменит» и «Как отделаться от парня за 10 дней».
- Зои Дойч
Американская актриса Зои Дойч родилась в семье звезды трилогии “Назад в будущее“ Лии Томпсон и режиссера Ховарда Дойча. Поэтому неудивительно, что она также решила связать свою жизнь с киноиндустрией. Девушка снялась в таких известных картинах, как «Академия вампиров», «Почему он?», «За пропастью во ржи», «Прекрасные создания» и «Подстава».
- Майя Хоук
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Майя Хоук пока не так знаменита, как ее звездные родители, актеры Ума Турман и Итан Хоук. Но есть все основания полагать, что вскоре она выйдет из тени мамы и папы. Ведь 21-летняя Майя уже может похвастаться съемками у Тарантино (в фильме «Однажды в Голливуде») и ролью в третьем сезоне известного сериала «Очень странные дела».
- Лили-Роуз Депп
20-летняя начинающая актриса и модель Лили-Роуз Депп унаследовала красоту и талант от знаменитых родителей: мамы, французской певицы, актрисы и фотомодели Ванессы Паради, и отца, голливудского актера Джонни Деппа. Лили-Роуз называют одной из многообещающих актрис современности. Юная актриса уже снялась в 11 фильмах.
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