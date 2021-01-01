Актерские династии: 8 актрис, которые пошли по стопам звездных родителей

Анджелина Джоли, Дакота Джонсон, Эмма Робертс и другие знаменитые представительницы актерских династий.

Актерские династии - не редкость для Голливуда. Однако, далеко не все звездные пары хотят, чтобы у их детей была такая напряженная жизнь: постоянные съемки, интервью, фотосессии и минимум свободного времени. Ivona рассказывает о восьми актрисах, которые все-таки решили пойти по стопам своих знаменитых родителей.

Дакота Джонсон

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Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон – актриса в третьем поколении. Она унаследовала актерские способности от своей матери, голливудской актрисы Мелани Гриффит, и отца, исполнителя роли Нэша Бриджеса Дона Джонсона. Кроме того, бабушка Дакоты, Типпи Хедрен, в прошлом была одной из главных муз Альфреда Хичкока. А ее дедушка Питер Гриффит в свое время также был популярным актером.

Дакота Джонсон с родителями - Мелани Гриффит и Доном Джонсоном Getty images

Анджелина Джоли

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Анджелина Джоли также является продолжательницей актерской династии. Отец Джоли, обладатель «Оскара» Джон Войт, вместе с дочерью снимался в картине «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

Мама Анджелины, актриса Маршелин Бертран не получила на этом поприще особой славы. Она больше времени посвящала гуманитарной работе. Отметим, что в семье Джоли подрастает еще одна начинающая актриса. Дочь звезды, Вивьен Джоли-Питт, в 6-летнем возрасте снялась с мамой в «Малефисенте».

Анджелина Джоли и ее отец Джон Войт Getty images

Эмма Робертс

В детстве Эмма Робертс проводила много времени на съемочной площадке. Ведь ее отцом является актер Эрик Робертс, а ее тёти – актрисы Джулия Робертс и Лиза Робертс Гиллан. Благодаря им Эмма тоже решила связать свою жизнь с киноиндустрией.

Робертс-младшая стала известной после роли Эдди Сингер в телесериале «Нетакая». Также она снималась в фильмах «Оторва», «Крик 4», «Мы - Миллеры» и сериалах «Американская история ужасов» и «Королевы крика».

Эмма Робертс со своей тётей Джулией Робертс Getty images

Гвинет Пэлтроу

Знаменитая актриса, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу является дочерью известной американской актрисы, звезды фильма «Знакомства с Факерами» и сериалов «Уилл и Грейс» и «Доктор Хафф» Блайт Даннер. Отец Гвинет, Брюс Пэлтроу также из киноиндустрии. Он – кинорежиссер.

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Наибольшую популярность Гвинет принесла роль Пеппер Поттс в сериях фильмов киновселенной Marvel «Железный человек» и «Мстители». Кроме того, у нее есть статуэтка «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Влюблённый Шекспир».

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер Getty images

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон полюбила актерство благодаря своей маме, обладательницы «Оскара» Голди Хоун. Голди запомнилась зрителям, благодаря фильмам «Цветок кактуса», «Шугарлендский экспресс», «Рядовой Бенджамин», «За бортом», «Смерть ей к лицу» и «Клуб первых жён». А вот Кейт обожают зрители за яркие роли в кинолентах «Война невест», «Почти знаменит» и «Как отделаться от парня за 10 дней».

Кейт Хадсон и ее мама Голди Хоун Getty images

Зои Дойч

Американская актриса Зои Дойч родилась в семье звезды трилогии “Назад в будущее“ Лии Томпсон и режиссера Ховарда Дойча. Поэтому неудивительно, что она также решила связать свою жизнь с киноиндустрией. Девушка снялась в таких известных картинах, как «Академия вампиров», «Почему он?», «За пропастью во ржи», «Прекрасные создания» и «Подстава».

Зои Дойч с родителями - Лией Томпсон и Ховардом Дойчем Getty images

Майя Хоук

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Майя Хоук пока не так знаменита, как ее звездные родители, актеры Ума Турман и Итан Хоук. Но есть все основания полагать, что вскоре она выйдет из тени мамы и папы. Ведь 21-летняя Майя уже может похвастаться съемками у Тарантино (в фильме «Однажды в Голливуде») и ролью в третьем сезоне известного сериала «Очень странные дела».

Ума Турман и Майя Хоук Getty images

Лили-Роуз Депп

20-летняя начинающая актриса и модель Лили-Роуз Депп унаследовала красоту и талант от знаменитых родителей: мамы, французской певицы, актрисы и фотомодели Ванессы Паради, и отца, голливудского актера Джонни Деппа. Лили-Роуз называют одной из многообещающих актрис современности. Юная актриса уже снялась в 11 фильмах.

Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради Getty images

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