Стало известно, какие ленты поборются за золотую награду.

Представлены номинанты на премию «Оскар 2021» gettyimages.com

Читай также: Раз и навсегда: Самые крепкие пары шоу-бизнеса

В ночь на 15 марта в США объявили номинантов премии «Оскар 2021». Представляем фильмы, которые претендуют на победу.

В категорию «Лучший фильм» попали «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла».

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» представлены Эмиральд Феннелл за «Девушку, подающую надежды» и Аарон Соркин за «Суд над чикагской семеркой».

За номинацию «Лучшая мужская роль» будут бороться Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман и Стивен Ян.

В номинации «Лучшая женская роль» заявлены Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» оказалась драмеди Томаса Винтерберга «Еще по одной», который также претендует на звание лучшего режиссера вместе с Хлоя Чжао, Эмиральдом Феннелли, Дэвидом Финчером и Ли Айзек Чаном.

Награду за оригинальный саундтрек могут забрать Трент Резнор и Аттикус Росс, работавшие над «Манком» Дэвида Финчера, а за лучшую песню — авторы композиции «Husvaik» из комедии Netflix «Евровидение. История огненной саги».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.