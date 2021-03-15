Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Представлены номинанты на премию «Оскар 2021»

Комментариев: 2
Стало известно, какие ленты поборются за золотую награду.

Представлены номинанты на премию «Оскар 2021»
Представлены номинанты на премию «Оскар 2021»
gettyimages.com

Читай также: Раз и навсегда: Самые крепкие пары шоу-бизнеса

В ночь на 15 марта в США объявили номинантов премии «Оскар 2021». Представляем фильмы, которые претендуют на победу.

В категорию «Лучший фильм» попали «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла».

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» представлены Эмиральд Феннелл за «Девушку, подающую надежды» и Аарон Соркин за «Суд над чикагской семеркой».

За номинацию «Лучшая мужская роль» будут бороться Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман и Стивен Ян.

В номинации «Лучшая женская роль» заявлены Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» оказалась драмеди Томаса Винтерберга «Еще по одной», который также претендует на звание лучшего режиссера вместе с Хлоя Чжао, Эмиральдом Феннелли, Дэвидом Финчером и Ли Айзек Чаном. 

Награду за оригинальный саундтрек могут забрать Трент Резнор и Аттикус Росс, работавшие над «Манком» Дэвида Финчера, а за лучшую песню — авторы композиции «Husvaik» из комедии Netflix «Евровидение. История огненной саги». 

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оскар 2021, Оскар 2021 список номинантов, Оскар 2021 новости, Оскар 2021 видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.03.2021, 18:00
Оценка:  0
гость
Сенцов педрилла, он лечит очко за казенный счет, таким "Оскар" не положен!
alex-zol    15.03.2021, 17:37
Оценка:  -22
alex-zol
А где же всемирно известный Сенцов?))))
Ряху отъедает на бюджетные деньги))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь