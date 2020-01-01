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Сестра Кейт Миддлтон родила второго ребенка

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У герцогини Кембриджской появилась племянница.
Сестра Кейт Миддлтон родила второго ребенка
Сестра Кейт Миддлтон родила второго ребенка
Getty images

Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон и ее муж, бывший автогонщик и менеджер хедж-фонда Джеймс Мэттьюз во второй раз стали родителями. Об этом сообщает британское издание «HELLO!».

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По данным СМИ, 15 марта в 4:22 у пары родилась девочка с весом 6 фунтов 7 унций (приблизительно 3 килограмма). Малышку назвали Грейс Элизабет Джейн.

Отметим, что у 37-летней Миддлтон и 45-летнего Мэттьюза еще есть сын Артур, который появился на свет 15 октября 2018 года. 

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Getty images

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Теги: Пиппа Миддлтон, Кейт Миддлтон
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Источник: ivonа bigmir)net

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