Пенелопа Крус сменила имидж: Актриса похвасталась трендовой стрижкой
Всемирно известная испанская актриса и модель Пенелопа Крус, которая получила «Оскар» за роль в фильме «Вики Кристина Барселона», похвасталась новым имиджем. Артистка решила сменить прическу.
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На своей странице в Инстаграм 46-летняя красотка продемонстрировала результат бьюти-эксперимента. Пенелопа разместила фотографию, где позировала с самой модной стрижкой весны 2021 года. Актриса сделала длинный боб с осветленными прядями.
Свежий образ звезда дополнила макияжем с яркой помадой, черным топом с глубоким декольте и шубой бежевого цвета.
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