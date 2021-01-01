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Пенелопа Крус сменила имидж: Актриса похвасталась трендовой стрижкой

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Как сейчас выглядит испанская актриса Пенелопа Крус в новом образе.
Пенелопа Крус сменила имидж: Актриса похвасталась трендовой стрижкой
Пенелопа Крус сменила имидж: Актриса похвасталась трендовой стрижкой
Getty images

Всемирно известная испанская актриса и модель Пенелопа Крус, которая получила «Оскар» за роль в фильме «Вики Кристина Барселона», похвасталась новым имиджем. Артистка решила сменить прическу.

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На своей странице в Инстаграм 46-летняя красотка продемонстрировала результат бьюти-эксперимента. Пенелопа разместила фотографию, где позировала с самой модной стрижкой весны 2021 года. Актриса сделала длинный боб с осветленными прядями.

Свежий образ звезда дополнила макияжем с яркой помадой, черным топом с глубоким декольте и шубой бежевого цвета.

Пенелопа Крус сменила прическу
Пенелопа Крус сменила прическу
instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус сменила прическу
Пенелопа Крус сменила прическу
instagram.com/penelopecruzoficial

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Теги: Пенелопа Крус
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Источник: ivonа bigmir)net

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