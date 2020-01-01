Звездные авто: На каких машинах ездят украинские знаменитости
Многие знаменитости обожают дорогие автомобили. Одни при выборе машины в первую очередь смотрят на марку. Другие же отдают предпочтение комфорту и практичности модели. Ivona рассказывает, на каких автомобилях ездят украинские звезды.
- Ирина Билык
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В прошлом году украинская певица Ирина Билык получила в подарок от своего близкого друга электрокар Tesla Model 3. Дорогой презент мужчина решил преподнести 50-летней артистке по случаю 30-летия их дружбы.
- Настя Каменских
Популярная певица Настя Каменских сейчас передвигается на Mercedes -Benz GLS 400, который стоит около 4 миллионов гривен. Ранее Каменских ездила на оранжевом Porsche Cayenne.
- Владимир Дантес
В одном из интервью Дантес рассекретил, что обожает внедорожники Hyundai Tucson. До приобретения авто этой марки, Владимир некоторое время ездил на Toyota RAV4.
- Наталья Могилевская
У Народной артистки Украины Натальи Могилевской есть серебристый джип Volvo XC90 стоимостью около 2 миллионов гривен.
- Оля Полякова
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В отличии от своих коллег по шоу-бизнесу Оля Полякова выбрала микроавтобус Chevrolet Explorer, который удобно использовать в качестве домика на колесах во время всеукраинских туров.
- Юрий Горбунов
Популярный телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов предпочитает Range Rover марки Land Rover. Стоимость авто составляет около 2 миллионов гривен.
- Тина Кароль
Поговаривают, что у певицы Тины Кароль есть 7 автомобилей японской марки Subaru и белый внедорожник Range Rover. Любимой машиной артистки является Subaru Impreza STI за почти 2 миллиона гривен.
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