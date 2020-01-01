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Звездные авто: На каких машинах ездят украинские знаменитости

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Узнайте, на каких автомобилях передвигаются Ирина Билык, Настя Каменских, Тина Кароль и др.
Звездные авто: На каких машинах ездят украинские знаменитости
instagram.com

Многие знаменитости обожают дорогие автомобили. Одни при выборе машины в первую очередь смотрят на марку. Другие же отдают предпочтение комфорту и практичности модели. Ivona рассказывает, на каких автомобилях ездят украинские звезды.

  • Ирина Билык

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В прошлом году украинская певица Ирина Билык получила в подарок от своего близкого друга электрокар Tesla Model 3. Дорогой презент мужчина решил преподнести 50-летней артистке по случаю 30-летия их дружбы.

Автомобиль Ирины Билык
Автомобиль Ирины Билык
instagram.com/bilyk_iryna

  • Настя Каменских

Популярная певица Настя Каменских сейчас передвигается на Mercedes -Benz GLS 400, который стоит около 4 миллионов гривен. Ранее Каменских ездила на оранжевом Porsche Cayenne.

Авто Насти Каменских
Авто Насти Каменских
instagram.com/kamenskux

  • Владимир Дантес

В одном из интервью Дантес рассекретил, что обожает внедорожники Hyundai Tucson. До приобретения авто этой марки, Владимир некоторое время ездил на Toyota RAV4.

На чем ездит Дантес
На чем ездит Дантес
hyundai-automir.ru

  • Наталья Могилевская

У Народной артистки Украины Натальи Могилевской есть серебристый джип Volvo XC90 стоимостью около 2 миллионов гривен.

Авто Натальи Могилевской
Авто Натальи Могилевской
volvocars.com

  • Оля Полякова

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В отличии от своих коллег по шоу-бизнесу Оля Полякова выбрала микроавтобус Chevrolet Explorer, который удобно использовать в качестве домика на колесах во время всеукраинских туров.

Автомобиль Оли Поляковой
Автомобиль Оли Поляковой
applechevy.com

  • Юрий Горбунов

Популярный телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов предпочитает Range Rover марки Land Rover. Стоимость авто составляет около 2 миллионов гривен.

Авто Юрия Горбунова
Авто Юрия Горбунова
instagram.com/gorbunovyuriy

  • Тина Кароль

Поговаривают, что у певицы Тины Кароль есть 7 автомобилей японской марки Subaru и белый внедорожник Range Rover. Любимой машиной артистки является Subaru Impreza STI за почти 2 миллиона гривен.

Любимая марка авто Тины Кароль
Любимая марка авто Тины Кароль
motorpage.ru

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Теги: автомобили звезд
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Источник: Ivona

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