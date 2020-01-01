Звездные авто: На каких машинах ездят украинские знаменитости

Узнайте, на каких автомобилях передвигаются Ирина Билык, Настя Каменских, Тина Кароль и др.

Многие знаменитости обожают дорогие автомобили. Одни при выборе машины в первую очередь смотрят на марку. Другие же отдают предпочтение комфорту и практичности модели. Ivona рассказывает, на каких автомобилях ездят украинские звезды.

Ирина Билык

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В прошлом году украинская певица Ирина Билык получила в подарок от своего близкого друга электрокар Tesla Model 3. Дорогой презент мужчина решил преподнести 50-летней артистке по случаю 30-летия их дружбы.

Автомобиль Ирины Билык instagram.com/bilyk_iryna

Настя Каменских

Популярная певица Настя Каменских сейчас передвигается на Mercedes -Benz GLS 400, который стоит около 4 миллионов гривен. Ранее Каменских ездила на оранжевом Porsche Cayenne.

Авто Насти Каменских instagram.com/kamenskux

Владимир Дантес

В одном из интервью Дантес рассекретил, что обожает внедорожники Hyundai Tucson. До приобретения авто этой марки, Владимир некоторое время ездил на Toyota RAV4.

На чем ездит Дантес hyundai-automir.ru

Наталья Могилевская

У Народной артистки Украины Натальи Могилевской есть серебристый джип Volvo XC90 стоимостью около 2 миллионов гривен.

Авто Натальи Могилевской volvocars.com

Оля Полякова

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В отличии от своих коллег по шоу-бизнесу Оля Полякова выбрала микроавтобус Chevrolet Explorer, который удобно использовать в качестве домика на колесах во время всеукраинских туров.

Автомобиль Оли Поляковой applechevy.com

Юрий Горбунов

Популярный телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов предпочитает Range Rover марки Land Rover. Стоимость авто составляет около 2 миллионов гривен.

Авто Юрия Горбунова instagram.com/gorbunovyuriy

Тина Кароль

Поговаривают, что у певицы Тины Кароль есть 7 автомобилей японской марки Subaru и белый внедорожник Range Rover. Любимой машиной артистки является Subaru Impreza STI за почти 2 миллиона гривен.

Любимая марка авто Тины Кароль motorpage.ru

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