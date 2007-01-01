Крепкие пары, которые уже более 10 лет живут вместе, но никак не сыграют свадьбу.

Без штампа в паспорте: Пять пар, которые счастливы в гражданском браке Getty Images

Некоторые звездные влюбленные доказали, что счастливыми можно быть и без штампа в паспорте. Ivona составила ТОП-5 знаменитых пар, которые более 10 лет живут в гражданском браке и не спешат устраивать свадьбу.

Опра Уинфри и Стедман Грэм

Опра Уинфри и Стедман Грэм Getty Images

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​67-летняя мегапопулярная американская ведущая Опра Уинфри и 70-летний бизнесмен Стедман Грэхэм вместе еще с 1986 года. Пара планировала сыграть свадьбу в 1992 году, но позже отказалась от этой идеи.

Голди Хоун и Курт Рассел

Голди Хоун и Курт Рассел Getty Images

Знаменитые голливудские актеры Голди Хоун и Курт Рассел, у которых в биографии есть несколько неудачных браков, приняли решение больше не идти к алтарю.

Через два года пара отпразднует 40-ю годовщину их отношений без штампа в паспорте. Отметим, что 75-летняя Хоун и 69-летний Рассел имеют общего ребенка. В 1986 году у них родился сын Уайатт.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтем

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтем Getty Images

Известный актер Джейсон Стэтем и его возлюбленная, модель Роузи Хантингтон-Уайтли начали встречаться в 2010 году. Спустя 6 лет они объявили о помолвке, но вскоре отменили свадьбу из-за беременности. После рождения сына Джека Оскара в 2017 году они так и не поженилась.

Стоит отметить, что этой крепкой паре не мешает их большая разница в возрасте. 33-летняя Хантингтон-Уайтли младше своего знаменитого избранника на 20 лет.

Шакира и Жерар Пике

Шакира и Жерар Пике Getty Images

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Одна из самых успешных артисток Латинской Америки, колумбийская певица Шакира около 11 лет состоит в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. У влюбленных есть двое сыновей: 8-летний Милан и 6-летний Саша.

Марион Котийяр и Гийом Кане

Марион Котийяр и Гийом Кане Getty Images

Звезда фильмов «Такси», французская актриса Марион Котийяр и актер Гийом Кане с 2007 года состоят в гражданском браке. У знаменитой пары двое детей: 9-летний сын Марсель и дочь Луиз, которой 10 марта исполнится 4 года.

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