43-летняя Василиса Фролова родила первенца: Первое фото и пол ребенка

Ведущая Василиса Фролова сообщила, что 7 марта впервые стала мамой.

Известная украинская ведущая, фотомодель и актриса Василиса Фролова впервые стала мамой. Об этом 43-летняя телезвезда сообщила на своих страницах в соцсетях.

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Так, сначала Василиса обнародовала первое фото новорожденного ребенка в Facebook и рассекретила его пол, имя, а также имя его отца. 7 марта у Фроловой и ее возлюбленного, продюсера Дмитрия Котеленца родился сын Радион. На снимке новоиспеченные родители демонстрируют на камеру маленькие ручки младенца.

Позже Василиса запостила в Инстаграм еще одно фото из роддома, где она кормит мальчика грудью. На трогательном кадре можно частично увидеть лицо ребенка.

“Это первая фотография с сыном в галерее моего телефона. Их в сутки уже несколько сотен. Есть лучше, но это реально первая настоящая! Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого я ехала в роддом и рыдала...“, - поделилась эмоциями ведущая.

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