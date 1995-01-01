Премьеры весны 2021: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов

Смотрите подборку голливудских и украинских киноновинок весны 2021.

Весна 2021 года ознаменуется в киноиндустрии сезоном громких киноновинок. Зрители смогут увидеть не только новые фильмы, но и картины, премьеры которых уже несколько раз переносились в прошлом году из-за коронавируса. И хоть COVID-19 никуда не делся, в Украине ввели адаптивный карантин, а значит в свободное время можно будет посетить кинотеатр.

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Ivona собрала десять самых ожидаемых премьер весеннего сезона. В подборку вошли: супергеройский фильм по комиксам Marvel, приквел о самой известной злодейке Disney, лучшая картина по версии “Золотого глобуса 2021“, несколько увлекательных украинских лент и др.

“Код: Железная кора“ (“Курьер“)

Премьера в Украине: 18 марта

Сюжет: В политическом фильме покажут правдивую историю о британском бизнесмене Гревилле Винне, нанятого в качестве агента МИ-6, и советском шпионе Олеге Пеньковском, который предоставил Западу информацию, способствующую разрядить кубинский ракетный кризис в 1962 году. Главные роли исполнили Мераб Нинидзе и Бенедикт Камбербэтч.

“Годзилла против Конга“

Премьера в Украине: 25 марта

Сюжет: Конг и его защитники отправляются в путешествие, чтобы найти свой настоящий дом. К ним присоединяется сирота Цзя. Но неожиданно на пути героев появляется разъяренный Годзилла. Чем закончится эпическое столкновение двух титанов?

“Земля кочевников“

Премьера в Украине: 25 марта

Сюжет: Главная героиня Ферн и многие другие люди из ее маленького городка потеряли работу. Они вынуждены были покинуть свои дома и отправиться искать заработка на западе США в домах на колесах. Отметим, что недавно картина получила награду “Золотого глобуса 2021“.

Плохие дороги

Премьера в Украине: 1 апреля

Сюжет: Фильм от создателя сериала “Спіймати Кайдаша“ Натальи Ворожбит. В картине мы увидим пять историй о жителях Донбасса и украинских военных. Как и предыдущий фильм из подборки, лента “Плохие дороги“ может похвастаться наградой. Картина получила приз программы Неделя критики 77-го Венецианского международного кинофестиваля в 2020 году.

“Пульс“

Премьера в Украине: 8 апреля

Сюжет: В фильме зрители узнают реальную историю украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук. В автомобильной аварии спортсменка получила множество тяжелых травм и почти ослепла. Однако после катастрофы Оксана не бросила спорт и даже стала чемпионкой Параолимпийских игр в 2008 году.

“Мортал комбат“

Премьера в Украине: 18 апреля

Сюжет: Очередная экранизация по мотивах одноименной игры. Фанаты культового фильма 1995 года снова смогут увидеть любимых героев - бойца смешанных единоборств Коула Янга и агента спецназа Соню Блейд.

“Гулливер возвращается“

Премьера в Украине: 29 апреля

Сюжет: Гулливер получает письмо из Лилипутии с просьбой о помощи и тут же отправляется в дорогу. Вместе с преданными друзьями - Марсе, Фрелоком и мышонком Пи путешественника ждут сумасшедшие приключения.

“Отец“

Премьера в Украине: 29 апреля

Сюжет: Новый фильм с обладателями “Оскара“ Оливией Колман и Энтони Хопкинсом. Лента рассказывает о пожилом и мужчине Энтони, дочь которого пытается найти папе сиделку.

Черная вдова

Премьера в Украине: 6 мая

Сюжет: Премьера картины должна была состоятся еще в прошлом году. Но известным всем причине ее отложили почти на год. Этот фильм от Marvel раскроет нам историю бывшего агента КГБ Наташи Романовой до того, как она попала в команду “Мстителей“. После событий ленты “Первый мститель: Противостояние“ девушка сталкивается с опасным заговором. Чтобы победить противников, ей нужно будет разобраться со своим прошлым.