Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка
Британский принц Гарри и его жена, бывшая американская и канадская актриса Меган Маркл дали эксклюзивное интервью для всемирно известной ведущей Опри Уинфри.
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Во время разговора с Опрой знаменитые супруги рассекретили пол будущего ребенка. Экс-члены королевской семьи объявили, что у их сына Арчи летом появится младшая сестра.
“Любой ребенок - это хорошо, но иметь мальчика, а потом девочку... Чего еще можно желать? Теперь у нас полная семья: мы вчетвером и две собаки“, - отметил счастливый Гарри.
Кроме того, пара заявила, что больше не планирует расширять свою семью. Меган призналась, что двух детей им вполне достаточно.
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