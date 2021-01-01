Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка

Комментариев: 0
Герцоги Сассекские в скандальном интервью Опре Уинфри рассекретили, кто у них родится.
Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка
Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка
Getty Images

Британский принц Гарри и его жена, бывшая американская и канадская актриса Меган Маркл дали эксклюзивное интервью для всемирно известной ведущей Опри Уинфри.

Читай также: Мать Кейт Миддлтон подтвердила беременность младшей дочери

Во время разговора с Опрой знаменитые супруги рассекретили пол будущего ребенка. Экс-члены королевской семьи объявили, что у их сына Арчи летом появится младшая сестра.

“Любой ребенок - это хорошо, но иметь мальчика, а потом девочку... Чего еще можно желать? Теперь у нас полная семья: мы вчетвером и две собаки“, - отметил счастливый Гарри.

Кроме того, пара заявила, что больше не планирует расширять свою семью. Меган призналась, что двух детей им вполне достаточно.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Меган Маркл, принц Гарри
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь