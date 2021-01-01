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Принцесса Евгения объявила имя первенца: Как назвали правнука Елизаветы II

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Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк рассекретили, как назвали сына и показали с ним новые фото.
Принцесса Евгения объявила имя первенца: Как назвали правнука Елизаветы II
Принцесса Евгения объявила имя первенца: Как назвали правнука Елизаветы II
instagram.com/theroyalfamily

Внучка британской королевы Елизаветы II, принцесса Евгения и ее супруг, английский бизнесмен Джек Бруксбэнк объявили имя сына, который появился на свет 9 февраля.

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На своей странице в Инстаграм новоиспеченная мама опубликовала подборку новых кадров с первенцем. На снимках Джек держал младенца на руках, а Евгения нежно гладила маленькую ручку сына. В описании к фото принцесса объявила, что ее первый ребенок получил имя Август Филипп Хоук Бруксбэнк. 

“Спасибо за множество замечательных сообщений. Наши сердца наполнены любовью к этому человечку, чувства не передать словами. Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями“, - обратилась к подписчикам Евгения.

Принцесса Евгения объявила имя первенца
Принцесса Евгения объявила имя первенца
instagram.com/princesseugenie
Принцесса Евгения объявила имя первенца
Принцесса Евгения объявила имя первенца
instagram.com/princesseugenie
Принцесса Евгения объявила имя первенца
Принцесса Евгения объявила имя первенца
instagram.com/princesseugenie

Отметим, что один из этих кадров также появился на официальной странице королевской семьи в Инстаграм. В публикации добавили, что автором снимка является акушерка.

“Фотография была сделана их акушеркой во время домашнего посещения“.

Принцесса Евгения объявила имя первенца
Принцесса Евгения объявила имя первенца
instagram.com/theroyalfamily

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Теги: принцесса Евгения, Джек Брусбэнк, Елизавета II
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Источник: ivonа bigmir)net

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