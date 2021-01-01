Принцесса Евгения объявила имя первенца: Как назвали правнука Елизаветы II
Внучка британской королевы Елизаветы II, принцесса Евгения и ее супруг, английский бизнесмен Джек Бруксбэнк объявили имя сына, который появился на свет 9 февраля.
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На своей странице в Инстаграм новоиспеченная мама опубликовала подборку новых кадров с первенцем. На снимках Джек держал младенца на руках, а Евгения нежно гладила маленькую ручку сына. В описании к фото принцесса объявила, что ее первый ребенок получил имя Август Филипп Хоук Бруксбэнк.
“Спасибо за множество замечательных сообщений. Наши сердца наполнены любовью к этому человечку, чувства не передать словами. Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями“, - обратилась к подписчикам Евгения.
Отметим, что один из этих кадров также появился на официальной странице королевской семьи в Инстаграм. В публикации добавили, что автором снимка является акушерка.
“Фотография была сделана их акушеркой во время домашнего посещения“.
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