Кэрол Миддлтон стала главной героиней нового номера британского журнала Good Housekeeping.

Мама Кейт Миддлтон и бабушка принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты, Кэрол Миддлтон украсила обложку апрельского номера журнала Good Housekeeping.

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О том, что 66-летняя Миддлтон стала главной героиней нового выпуска, сообщила главный редактор глянца Габи Худдарт на своей странице в Инстаграм. Габи обнародовала несколько кадров из фотосессии и рассказала, о чем Кэрол рассказала в эксклюзивном интервью.

Отметим, что во время фотосъемки для журнала, мама герцогини Кембриджской примерила несколько стильных платьев и повседневный наряд.

“Здравствуй, весна! Да, она представлена сегодня в виде апрельского номера Good housekeeping! Очень горжусь нашей эксклюзивной съемкой и интервью с Кэрол Миддлтон, которая рассказывает нам о увлечении своим бизнесом Party Pieces, радости быть практичной бабушкой, ее удивительном выборе танцевальной музыки - и о многом другом! Вы не захотите пропустить это“, - анонсировала Худдарт.

66-летняя мама Кейт Миддлтон снялась в фотосессии для глянца instagram.com/gabyhuddart

66-летняя мама Кейт Миддлтон снялась в фотосессии для глянца instagram.com/gabyhuddart

66-летняя мама Кейт Миддлтон снялась в фотосессии для глянца instagram.com/gabyhuddart

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