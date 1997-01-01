Мать герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон призналась, что ее младшая дочь беременна.

Мать Кейт Миддлтон подтвердила беременность младшей дочери gettyimages.com

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Как сообщается в издании Good Housekeeping, Кэрол Миддлтон подтвердила слухи о том, что снова станет бабушкой. Знаменитость рассказала, что ее младшая дочь Пиппа станет мамой во второй раз. Также Кэрол призналась, что приложила немало усилий, чтобы наладить отношения с мужьями дочерей и стать хорошей бабушкой для своих внуков. По словам Миддлтон, в их семье царит гармония и полное взаимопонимание с дочерьми.

«Надеюсь видеться со своей семьей чаще, чем в прошлом году, включая, конечно же, моего нового внука. Хочу сбегать [с ними] с холмов, лазать по деревьям и проходить туннели на детской площадке. Пока я могу, я буду это делать. Мы готовим вместе, танцуем, катаемся на велосипедах», — заявила мать супруги принца Уильяма.

Мать Кейт Миддлтон подтвердила беременность младшей дочери gettyimages.com

Напомним, что с 2017 года Пиппа состоит в браке с автогонщиком и менеджером хедж-фонда Джеймсом Мэттьюзом. Пара воспитывает сына Артура Майкла Уильяма Мэттьюза.

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