«Такая молодая и красивая»: Макс Барских показал, как выглядит его мама

Украинский певец Макс Барских поделился с подписчиками неожиданным снимком.

Макс Барских показал, как выглядит его мама instagram.com/max_barskih

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Популярный исполнитель Макс Барских на своей странице в Инстаграм опубликовал семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании своей мамы. Звездная мама выглядит очень счастливой, она сделала красивую прическу и выразительный макияж.

Под публикацией Макс Барских признался, что поделился милым семейным фото в честь Дня рождения своего близкого человека:

«Сегодня День Рождения у мамулички @bortnikliliia Люблю тебя ♥️😘».

Стоит отметить, что подобные снимки являются настоящей редкостью, ведь артист тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности.

Поклонники восхитились нежным снимком Макса Барских с мамой, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Спасибо твоей маме за тебя». «Какие вы красивые вместе!» «Какие прелестные😍 Счастья и здоровья маме❤️». «С Днем Рождения!! Такая молодая, красивая у Вас мама!!🔥🔥🔥🎂🎂🎂» «Какая мамуля красивая».

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