«Такая молодая и красивая»: Макс Барских показал, как выглядит его мама
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Популярный исполнитель Макс Барских на своей странице в Инстаграм опубликовал семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании своей мамы. Звездная мама выглядит очень счастливой, она сделала красивую прическу и выразительный макияж.
Под публикацией Макс Барских признался, что поделился милым семейным фото в честь Дня рождения своего близкого человека:
«Сегодня День Рождения у мамулички @bortnikliliia Люблю тебя ♥️😘».
Стоит отметить, что подобные снимки являются настоящей редкостью, ведь артист тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности.
Поклонники восхитились нежным снимком Макса Барских с мамой, и осыпали их приятными словами в комментариях:
«Спасибо твоей маме за тебя».
«Какие вы красивые вместе!»
«Какие прелестные😍 Счастья и здоровья маме❤️».
«С Днем Рождения!! Такая молодая, красивая у Вас мама!!🔥🔥🔥🎂🎂🎂»
«Какая мамуля красивая».
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