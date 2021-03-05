«Почему так смешно?»: Ольга Фреймут показала, как правильно наклоняться за тем, что упало

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками очередным советом.

Ольга Фреймут показала, как правильно наклоняться за тем, что упало instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где показала, как правильно нужно поднять то, что упало. На кадрах знаменитость предстала в изящном сером платье и туфлях на каблуках. Девушка бросила сухой цветок на тротуар и сперва показала, как делать нельзя. Фреймут широко расставила ноги и наклонилась к предмету. Затем Ольга продемонстрировала, как правильно поднимать упавший предмет: нужно присесть боком, чтобы не оголить ни одну из частей тела и спокойно поднять вещь.

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты раскритиковали Фреймут за очевидный совет, а другие – поблагодарили за полезную информацию:

«Ольго, дякую, Ви надихаєте❤️». «Это советы для умственно отсталых? 🙄» «Какая вы женственная😍». «Как элегантно получилось». «Как развидеть первый раз в твоем исполнении?» «Почему так смешно?»

Напомним, что телезвезда ведет постоянную рубрику «Этикет с Фреймут», где дает рекомендации фанатам, как интеллигентно вести себя в обществе.

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