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«Почему так смешно?»: Ольга Фреймут показала, как правильно наклоняться за тем, что упало

Комментариев: 1
Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками очередным советом.

Ольга Фреймут показала, как правильно наклоняться за тем, что упало
Ольга Фреймут показала, как правильно наклоняться за тем, что упало
instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где показала, как правильно нужно поднять то, что упало. На кадрах знаменитость предстала в изящном сером платье и туфлях на каблуках. Девушка бросила сухой цветок на тротуар и сперва показала, как делать нельзя. Фреймут широко расставила ноги и наклонилась к предмету. Затем Ольга продемонстрировала, как правильно поднимать упавший предмет: нужно присесть боком, чтобы не оголить ни одну из частей тела и спокойно поднять вещь.

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты раскритиковали Фреймут за очевидный совет, а другие – поблагодарили за полезную информацию:

«Ольго, дякую, Ви надихаєте❤️».

«Это советы для умственно отсталых? 🙄»

«Какая вы женственная😍».

«Как элегантно получилось».

«Как развидеть первый раз в твоем исполнении?»

«Почему так смешно?»

Напомним, что телезвезда ведет постоянную рубрику «Этикет с Фреймут», где дает рекомендации фанатам, как интеллигентно вести себя в обществе.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Грифель    05.03.2021, 09:18
Оценка:  0
Грифель
А сидеть в такой позе тоже признак аристократичности?))Село.
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