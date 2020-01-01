«Это очень тяжело»: Ксения Мишина призналась, что ее обижал возлюбленный

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками личной историей.

Ксения Мишина призналась, что ее обижал возлюбленный instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм затронула важную тему. Артистка опубликовала яркие снимки со своим возлюбленным Александром Эллертом и призналась, что ее отношения с бывшим избранником были совсем другими. По словам звезды, ей не хватало поддержки со стороны второй половинки:

«Мое сердце сжалось, я вспомнила времена, когда сама нуждалась в поддержке, а люди рядом не то, что не поддерживали, а демотивировали своими негативными установками».

Ксения рассказала, что сейчас она окружила себя людьми, которые верят в нее:

«Прошло много времени прежде чем я сама стала себе опорой. Я научилась притягивать к себе таких же людей, с похожими взглядами. И хоть сейчас я умею сама себя поддержать, все равно нам критично важно одобрение, понимание, принятие и уважение нашего выбора».

Также Мишина выразила слова поддержки женщинам, которым находятся в абъюзивных отношениях, и призвала их менять свою жизнь:

«Это очень тяжело. Я знаю, что многие девочки живут в таких отношениях. Находятся в зависимости и не знают, что такое поддержка и уважение.

Я хочу стать вашей поддержкой и сказать вам, что вы достойны большего. У вас есть всего одна жизнь и в ней столько всего интересного. Не бойтесь быть самостоятельными, даже наоборот, стремитесь к независимости!»

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