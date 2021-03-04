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15-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как нужно отрываться в клубе

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Дочь популярной телеведущей Ольги Фреймут удивила подписчиков взрослыми выходками на танцполе.

15-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как нужно отрываться в клубе
15-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как нужно отрываться в клубе
instagram.com/zlata_mitchell

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Старшая дочь Ольги Фреймут, Злата Митчелл, на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео своих развлечений. На кадрах девочка со своими подругами зажигательно танцует под песню российского рэпера с сомнительной репутацией Моргенштерна.

15-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как нужно отрываться в клубе
15-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как нужно отрываться в клубе
instagram.com/zlata_mitchell

Злата решила развлечься со своими подругами в компании парней в одном из дорогих клубов. Девчонки надели вызывающие наряды, сделали яркие макияжи и ритмично двигаются под новый хит провокационного исполнителя MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac. Под видеороликом Злата призналась, что является фанатом творчества молодого певца, оставив подпись:

«Любимый репертуар», - намекая, что любит слушать подобный репертуар.

15-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как нужно отрываться в клубе
15-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как нужно отрываться в клубе
instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, что звездная дочь Злата Митчелл активно пробует себя в танцевальной сфере, девушка принимала участие во многих конкурсах, где демонстрировала свой талант.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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MNI1957    04.03.2021, 11:00
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MNI1957
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romanenkoyg    04.03.2021, 10:25
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