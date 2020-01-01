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«Деньги не пахнут!»: Игорь Кондратюк осудил Добрынина за участие в российском «Холостяке»

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Украинский телеведущий Игорь Кондратюк резко отреагировал на участие Никиты Добрынина в российском шоу.

Игорь Кондратюк осудил Добрынина за участие в российском «Холостяке»
Игорь Кондратюк осудил Добрынина за участие в российском «Холостяке»
instagram.com/igor.kondratiuk

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Известный шоумен Игорь Кондратюк прокомментировал участие Добрынина в российском «Холостяке». На своей странице в Facebook Игорь высказался о сложившейся ситуации, ведь продюсер был лучшего мнения о Добрынине:

«Молодой, талантливый и бесчестный – это лучше, чем просто молодой и талантливый, – подумал он... своей задницей».

Сам Никита поспешил аргументировать, почему принял приглашения от российского телевидения. По словам телезвезды, он согласился, чтобы вселить людям веру в существование настоящей любви, поскольку ему удалось построить семью благодаря украинской версии шоу «Холостяк»:

«Сообщение от команды развлекательного ТНТ было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться ли.
Согласился.
Я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно. Наша история с Дашей – это история которой важно делиться. И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви».

Стоит отметить, что на Никиту Добрынина обрушилась волна хейта в Сети. Многие поклонники признались, что не ожидали такого поступка от него, и нещадно раскритиковали:

«Думала, он умнее».

«Еще один, кому деньги не пахнут!»

«Позорище».

«Такое впечатление, что в России больше нет ведущих, но они специально так делают, а те, кому деньги не пахнут, и рады».

«Очень расстроена таким вашим решением… Складывалось о вас лучшее впечатление».

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Источник: ivonа bigmir)net

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