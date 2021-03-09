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Леся Никитюк подшутила над девушками, которые бурно отметили 8 марта

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Ведущая Леся Никитюк показала, как выглядят девушки после праздничной вечеринки.
Леся Никитюк подшутила над девушками, которые бурно отметили 8 марта
instagram.com/lesia_nikituk

Звезда Нового канала, ведущая программ “Кто сверху?“, “LeМаршрутка“, “Кто против блондинок“ и “Шальная звезда“, Леся Никитюк развеселила подписчиков новой публикацией.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка решила в очередной раз потроллить представительниц женского пола. На этот раз она показала, как выглядят девушки на утро после празднования 8 марта.

Так, Леся опубликовала подборку фотографий, где борется с похмельем. На первом кадре ведущая в светло-розовом махровом халате пьет красное вино на кухне. Позже она с этим же бокалом появляется в прачечной и даже на улице во время прогулки с собакой.

“Жінка. 9 березня😁“, - лаконично подписала Никитюк.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото:

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Теги: Леся Никитюк, 8 марта
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Источник: ivonа bigmir)net

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гость  (аноним)  09.03.2021, 15:07
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