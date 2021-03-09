Леся Никитюк подшутила над девушками, которые бурно отметили 8 марта
Звезда Нового канала, ведущая программ “Кто сверху?“, “LeМаршрутка“, “Кто против блондинок“ и “Шальная звезда“, Леся Никитюк развеселила подписчиков новой публикацией.
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На своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка решила в очередной раз потроллить представительниц женского пола. На этот раз она показала, как выглядят девушки на утро после празднования 8 марта.
Так, Леся опубликовала подборку фотографий, где борется с похмельем. На первом кадре ведущая в светло-розовом махровом халате пьет красное вино на кухне. Позже она с этим же бокалом появляется в прачечной и даже на улице во время прогулки с собакой.
“Жінка. 9 березня😁“, - лаконично подписала Никитюк.
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