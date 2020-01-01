"Это настоящий подарок": Алина Гросу запостила фото с Олегом Винником

Алина Гросу посетила концерт Олега Винника в Броварах.

Известная украинская певица, актриса и участница грандиозного шоу “Маска“, Алина Гросу сообщила поклонникам, что накануне 8 марта посетила концерт популярного исполнителя Олега Винника в Броварах.

Читай также: Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка

На своей странице в Инстаграм 25-летняя девушка обнародовала совместное фото с любимцем женской публики. Для музыкального мероприятия Гросу выбрала клетчатый пиджак, белый топ, длинную черную юбку, белые сапожки и красную сумочку.

“С самим 🙌🏽🙌🏽🙌🏽😊🐺 Вчера Олег Винник посоветовал мне подписать это фото так: “Я с давно потерянным старшим братом“, но я думаю уместнее будет написать, что потеряна была я🤪 но уже вернулась!:) Спасибо большое, Олег Анатольевич, за невероятный концерт🤗 была счастлива увидеть и услышать вживую! Это настоящий подарок к 8 марта 🌹“, - подписала Алина кадр, сделанный в Концерт-Холле “Терминал“.

Алина Гросу запостила фото с Олегом Винником instagram.com/alina_grosu

️Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.