Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Это настоящий подарок": Алина Гросу запостила фото с Олегом Винником

Комментариев: 0
Алина Гросу посетила концерт Олега Винника в Броварах.
"Это настоящий подарок": Алина Гросу запостила фото с Олегом Винником
"Это настоящий подарок": Алина Гросу запостила фото с Олегом Винником
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица, актриса и участница грандиозного шоу “Маска“, Алина Гросу сообщила поклонникам, что накануне 8 марта посетила концерт популярного исполнителя Олега Винника в Броварах.

Читай также: Меган Маркл и принц Гарри объявили пол второго ребенка

На своей странице в Инстаграм 25-летняя девушка обнародовала совместное фото с любимцем женской публики. Для музыкального мероприятия Гросу выбрала клетчатый пиджак, белый топ, длинную черную юбку, белые сапожки и красную сумочку.

“С самим 🙌🏽🙌🏽🙌🏽😊🐺 Вчера Олег Винник посоветовал мне подписать это фото так: “Я с давно потерянным старшим братом“, но я думаю уместнее будет написать, что потеряна была я🤪 но уже вернулась!:) Спасибо большое, Олег Анатольевич, за невероятный концерт🤗 была счастлива увидеть и услышать вживую! Это настоящий подарок к 8 марта 🌹“, - подписала Алина кадр, сделанный в Концерт-Холле “Терминал“.

Алина Гросу запостила фото с Олегом Винником
Алина Гросу запостила фото с Олегом Винником
instagram.com/alina_grosu

 ️Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алина Гросу, Олег Винник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь