Илона Гвоздева призналась, почему отказалась танцевать с Олегом Винником

Танцовщица Илона Гвоздева могла бы стать партнершей Олега Винника в шоу "Танці з зірками".

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, что у нее была возможность стать партнершей по танцам любимчика женской публики, певца Олега Винника. Так, в интервью для ютуб-канала DOROTYE артистка рассекретила, что Винник должен был участвовать в “Танцях з зірками“ еще в третьем обновленном сезоне шоу в 2019 году.

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Продюсеры проекта хотели поставить Олега в пару с Илоной. Однако тогда Гвоздева сказала, что хочет выступать с Владимиром Остапчуком. Такое решение танцовщица объяснила тем, что у Остапчука больше свободного времени на тренировки, а у Винника - загруженный гастрольный график.

“Когда речь шла о Володе Остапчуке и Олегае Виннике, то меня спрашивали, с кем я хотела участвовать. Я выбрала Володю, потому что, в отличие от Олега, он был с более свободным графиком, чем Винник со своими концертами, разъездами, отъездами“, - объяснила победительница “Танців з зірками 2018“.

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