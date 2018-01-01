Илона Гвоздева призналась, почему отказалась танцевать с Олегом Винником
Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, что у нее была возможность стать партнершей по танцам любимчика женской публики, певца Олега Винника. Так, в интервью для ютуб-канала DOROTYE артистка рассекретила, что Винник должен был участвовать в “Танцях з зірками“ еще в третьем обновленном сезоне шоу в 2019 году.
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Продюсеры проекта хотели поставить Олега в пару с Илоной. Однако тогда Гвоздева сказала, что хочет выступать с Владимиром Остапчуком. Такое решение танцовщица объяснила тем, что у Остапчука больше свободного времени на тренировки, а у Винника - загруженный гастрольный график.
“Когда речь шла о Володе Остапчуке и Олегае Виннике, то меня спрашивали, с кем я хотела участвовать. Я выбрала Володю, потому что, в отличие от Олега, он был с более свободным графиком, чем Винник со своими концертами, разъездами, отъездами“, - объяснила победительница “Танців з зірками 2018“.
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