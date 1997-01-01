Знаменитости, которые пострадали от домашнего насилия

Большинство женщин ради сохранения полноценной семьи готовы терпеть домашнее насилие.

Ксения Мишина instagram.com/misha.k.ua

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Согласно статистике, каждая пятая женщина в Украине страдает от жестокого обращения со стороны партнера. Чтобы решить данную проблему нужно прежде всего признаться в ней самому себе и, конечно же, перестать замалчивать об этом.

Звезды шоу-бизнеса нашли в себе силы рассказать о насилии, которому подвергались, чтобы воспитать в обществе нулевую толерантность к этой проблеме.

Оксана Байрак

Украинская киноактриса Оксана Байрак рассказала о браке с абьюзером. Сперва отношения с возлюбленным были великолепными, однако после свадьбы мужчина начал вести себя неадекватно.

«Но после свадьбы мой муж неожиданно поднял на меня руку: он ударил меня в голову так, что у меня случилось сотрясение мозга. В эту же секунду он перестал быть моим супругом по факту».

Оксана отметила, что после этого случая она сразу же поняла, что сохранять семью не имеет смысла.

«Де-юре наш брак длился еще полгода, он валялся у меня в ногах и просил прощения. Но я сказала твердое «нет», потому что невозможно, чтобы мужчина поднимал на женщину руку», — убеждена Байрак.

Оксана Байрак instagram.com/ksanabayrak

Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что с партнерами ей не повезло дважды. Отец ее сына Платона отказался от ребенка, но через некоторое время после разрыва он приехал в Киевский академический Молодой театр в пьяном состоянии, где проявил агрессию в сторону Мишиной.

«После спектакля побил меня, спустил с лестницы. Вообще неизвестно за что. После этого он исчез», — вспоминает Ксения.

Также артистка рассказала, что следующие отношения были похожи на сказку до тех пор, пока мужчина не начал ее унижать и поднимать руки на хрупкую женщину.

«Постепенно я начинаю чувствовать, что что-то идет не так. Унижения, оскорбления во время ссор и аргументы, что я сама вывела его своим поведением. Срывы смен, скандалы, агрессивная ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу. Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отбирания всех подарков. Потом в ход пошли руки».

Ксения Мишина instagram.com/misha.k.ua

Надежда Матвеева

Популярная телеведущая Надежда Матвеева призналась, что терпела издевательства отца-алкоголика:

«14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства, и личность».

Телезвезда уверяет, что ее мама пыталась расторгнуть отношения с неадекватным супругом, однако суд ей отказывал:

«Когда мама обращалась за защитой в милицию, ей говорили: «Вызывайте, если будет прямая угроза жизни». Она несколько раз подавала на развод, а суд отказывал, потому что нужно беречь семью — ячейку советского общества», — вспоминает Надежда Матвеева реалии времен СССР.

Надежда Матвеева instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Шарлиз Терон

Американская киноактриса Шарлиз Терон долгое время терпела агрессию со стороны отца, пока ее мать не положила этому конец в одну роковую ночь.

«Моя мама и я были в моей спальне. Мы подпирали дверь, которую отец пытался выбить. Тогда он отступил и трижды прострелил дверь. То, что ни одна из этих пуль не попала в нас, — это просто чудо», — вспоминает актриса. Потом мама Шарлиз выстрелила в ответ и убила абьюзера.

Шарлиз Терон gettyimages.com

Ким Кардашьян

Первый ранний брак Ким Кардашьян с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом закончился через три года. Причиной разрыва отношений стали систематические издевательства со стороны супруга.

«Перед тем, как выйти из дома, Дэймону нравилось немного поколотить меня. Весь этот кошмар начался уже через несколько месяцев после свадьбы. Обычно он бил меня по лицу, не оставляя следов», — рассказывает актриса.

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

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