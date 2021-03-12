Оля Цибульская показала, как выглядела до похудения
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное видео. На кадрах знаменитость продемонстрировала, как ей в Сети напоминают о былой полноте, а затем показала, как выглядела в то время.
Под публикацией Цибульская предложила фанатам угадать на сколько килограммов она похудела:
«Вгадай в коментарях скільки кілограм скинула 😈 А я залайкаю 💋».
Поклонники восхитились преображением любимой исполнительницы, и предположили, что Оля стала легче на 12 килограммов:
«Чтобы все с лишним весом были такие же “жирные“, аминь 😁 Но если серьезно, то выглядит, как минус 15 кг».
«Ты говорила в каком-то интервью, что на 12 кг похудела ❤️😍😍😍».
«Молодець 👍».
«Не знала, но это заслуживает уважения».
«Вот это сила воли! Красотка».
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