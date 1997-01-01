Погоня за идеальными параметрами порой заканчивается срывами, депрессией и еще большим плюсом на весах.

Украинские звезды, которые радикально сбросили вес instagram.com/kamenskux

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Проблемы с лишним весом коснулись многих звезд украинского шоу-бизнеса, у которых получилось вернуться к желаемому весу и удержать его. Предлагаем изучить опыт украинских знаменитостей, вдохновиться их результатами и изменить свою жизнь к лучшему.

Наталья Могилевская (25 кг)

В 2017 году Наталью Могилевскую пригласили в шоу «Танці з зірками». Ради участия в танцевальном проекте известная исполнительница похудела на 25 килограммов. По словам артистки, она дробно питалась – по четыре-пять раз в день, поскольку главный принцип диеты заключался в том, чтобы Наталья всегда была сыта и не срывалась. В первой половине дня звезда употребляла фрукты и овощи, а во второй половине дня – белковую пищу. Также Могилевская не забыла о тренировках и регулярно посещала спортзал. В результате певица лишилась 25 лишних килограммов и запустила в продажу авторскую книгу «Худеем вместе».

Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Настя Каменских (22 кг)

В 2013 году шокирующие фото Насти Каменских с выступления на Новой волне, где она появилась в обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее круглый животик, стало одним из самых обсуждаемых. Тогда поклонники подумали, что артистка беременна, однако звезда просто набрала лишний вес из-за депрессии. Цифра на весах показала зловещие 80 килограммов и Настя начала активную борьбу с этой отметкой. Певица отказалась от алкоголя, хлебобулочных изделий, сладкого и крахмалистых продуктов.

Сейчас же Каменских питается сбалансированно, придерживается пятиразового питания и старается есть в одно и то же время. Также девушка активно занимается спортом.

Настя Каменских instagram.com/skandaly_zdes

Тина Кароль

Несмотря на то, что Тина Кароль не любит говорить о своем весе, после эффектного появления на балу журнала Viva, она все же рассекретила свой метод похудения. По словам артистки, она не ставила перед собой цель так сильно похудеть, однако новая диета и регулярные занятия спортом дали свой результат.

«Клин клином — необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но я не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало», — поделилась с поклонницами певица.

На данный момент вес Тины Кароль держится в пределах 56 килограмм.

Однако совсем недавно артистка сделала шокирующее заявление о том, что больше не ест мясо.

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

Санта Димопулос (24 кг)

Экс-ВИА Гра Санта Димопулос призналась, что во время второй беременности поправилась на 24 килограмма. Помимо правильного питания и регулярных тренировок Санта прибегла к ручному и аппаратному массажам, также делала обертывания из водорослей и дыхательные упражнения. По словам Санты, именно комплексный подход помог ей снова вернуться к стройному телу.

Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos

Маша Ефросинина (25 кг)

Из-за гормонального сбоя вес популярной телеведущей Маши Ефросининой достиг отметки 85 килограммов. Длительный путь к фигуре мечты увенчался тем, что телезвезда сбросила больше 20 килограммов благодаря сбалансированному питанию. Маша питается дробно, в ее рационе нет ничего мучного, а углеводную пищу она позволяет себе только до 15:00. Также Ефросинина отказалась от мяса, поскольку без него она чувствует себя намного лучше.

Маша Ефросинина instagram.com/news_ukraine_factu

Alyona Alyona (10 кг)

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona начала активную борьбу с лишним весом. Летом 2020 года девушка поставила себе цель – стать меньше на 29 килограммов. На сегодняшний день артистка потеряла 10 килограммов и не планирует останавливаться на достигнутом. Диетолог помог звезде пересмотреть свой рацион и посоветовал ограничить себя вплоть до белого риса. Alyona Alyona ест в определенное время, полностью исключает перекусы и активно занимается спортом.

Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official

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