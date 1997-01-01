«Я готова стареть»: Эмилия Кларк отказалась делать филлеры

Британская актриса Эмилия Кларк пожаловалась на косметолога, который посоветовал ей сделать инъекции красоты.

Эмилия Кларк отказалась делать филлеры gettyimages.com

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Популярная актриса Эмилия Кларк в недавнем интервью журналу Elle призналась, что не планирует прибегать к помощи пластических хирургов. Знаменитость рассказала ситуацию о косметологе, который посоветовал ей «освежить» лицо с помощью филлеров. Артистка отметила, что это был худший совет, который ей приходилось слышать, и она тут же распрощалась со специалистом.

«Была у меня косметолог, которая посоветовала мне филлеры. Я сразу указала ей на дверь. Прямо так и сказала: «Уходите».

Также Эмилия призналась, что не боится стареть:

«Сначала ты просто знаешь, что будешь стареть. Потом начинаешь задумываться, как ты при этом будешь выглядеть. Мне 34 года. Сейчас я гораздо мудрее, опытнее и разумнее, чем раньше. Я много всего сделала, многого добилась и горжусь этим. Все это стало возможным только потому, что я становлюсь старше. Так что если мое лицо будет отражать все то время, что я прожила на этой Земле, то я к этому готова», — сказала Кларк.

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