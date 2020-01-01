Особое фото: Горбунов поделился трогательным кадром с Осадчей

Юрий Горбунов обнародовал одну из любимых фотографий с женой Катей Осадчей.

Популярный украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов порадовал подписчиков семейной фотографией. 50-летний артист запостил в Инстаграм свежий кадр с супругой, ведущей «Світського життя».

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На своей странице Горбунов разместил особый черно-белый кадр в ретро-стиле, где он позировал в черном костюме и белой рубашке, а Осадчая – в черном платье с блестками, жемчужном ожерелье и со стильной укладкой волос. Пара нежно обнималась.

«Черно-белые фотографии всегда добавляют какую-то особую магию к снимкам! Какая в них творческая энергия! Хоть и немаловажно кто именно на фотографиях!», - подписал Юрий.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая instagram.com/gorbunovyuriy

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