Узнайте, какие свадебные наряды знаменитостей популярны среди современных невест.

ТОП-5 свадебных платьев звезд, которые чаще всего копируют невесты Getty Images

Знаменитые певицы, актрисы и представительницы королевских семей (как, впрочем, и многие невесты) с большой ответственностью относятся к выбору свадебного наряда. Ведь их образы будут обсуждать не только гостьи церемонии, но и СМИ и поклонницы по всему миру.

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Зачастую звезды и принцессы обращаются за помощью к именитым дизайнерам, которые создают для них невероятно красивые наряды. Ivona предлагает узнать о знаменитостях, чьи легендарные свадебные платья чаще всего копируют современные невесты.

Грейс Келли

Уже более 60-ти лет прошло со свадьбы американской кинодивы Грейс Келли и князя Монако Ренье III. Однако свадебный образ легендарной княгини все еще является одним из популярных в наши дни.

19 апреля 1956 года на церемонии бракосочетания Грейс позировала в наряде, автором которого стала Хелен Роуз, художник по костюмам кинокомпании Metro Goldwyn Mayer. Это было пышное платье с кружевным верхом и длинным шлейфом.

Свадебное платье Грейс Келли Getty Images

Меган Маркл

Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл, которая недавно взбудоражила Сеть скандальным интервью, 19 мая 2018 года вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II, принца Гарри. Венчание состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

На торжественной церемонии Маркл появилась в лаконичном платье с вырезом «лодочка» от французского бренда Givenchy. Автором дизайна наряда стала британский модельер Клэр Уэйт Келлер.

Свадебное платье Меган Маркл Getty Images

Одри Хепберн

Многие девушки и дизайнеры продолжают копировать элегантный стиль звезды фильма “Завтрак у Тиффани“, знаменитой британской актрисы Одри Хепберн. Не исключение и ее свадебные образы.

Самым популярным ее подвенечным нарядом является белое платье от бренда Pierre Balmain в викторианском стиле с рукавами-фонариками, высоким воротником и короткой пышной юбкой. В этом платье Хепберн впервые вышла замуж. В 1954 году в швейцарском городке Бюргеншток Одри сыграла свадьбу с американским актером Мелом Феррером.

Свадебное платье Одри Хепберн Getty Images

Кейт Миддлтон

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29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась роскошная свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма. На церемонии будущая герцогиня Кембриджская появилась в наряде, который уже 10 лет остается одним из самых популярных.

Кейт блистала в белоснежном платье с кружевными рукавами, V-образным вырезом и длинным шлейфом от британского бренда Alexander McQueen.

Свадебное платье Кейт Миддлтон Getty Images

Регина Тодоренко

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко мечтала выйти замуж в винтажном платье в стиле Джульетты. И, как оказалось, многие современные девушки тоже хотели появится на собственных свадьбах в таком же наряде эпохи Ренессанса.

Так, 3 июля 2019 года в итальянском Сорренто Тодоренко стала женой российского певца Влада Топалова. На свадьбе Регина появилась в двух нарядах от бренда Edem. Однако, второе платье стало более популярным. Образ состоял с лиф-корсета с вышивкой в стиле XVI-XVII веков, полупрозрачных рукавов, пышной юбки и длинной фаты.

Свадебное платье Регины Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

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