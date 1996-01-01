Дважды в одну реку: Звездные пары, которые разводились и снова женились

Кто из знаменитостей давал второй шанс бывшим супругам.

Иногда бывшие супруги понимают, что сгоряча приняли решение о разводе и готовы дать второй шанс экс-жене или экс-мужу. Сегодня мы расскажем о звездных парах, которые дважды подавали заявление в ЗАГС.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

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Ведущая и певица Ольга Горбачева получила предложение руки и сердца от продюсера Юрия Никитина еще в 2000 году. Однако пара расписалась только спустя семь лет. На тот момент у них уже была 2-летняя дочь Полина. В 2009 году Ольга и Юрий приняла решение расстаться. Но спустя два года после развода у них снова завязался роман. В 2014 году у знаменитостей родилась вторая дочь Серафима. А 30 июня 2016 года экс-супруги сыграли вторую свадьбу.

Вторая свадьба Ольги Горбачевой и Юрия Никитина instagram.com/gorbachovaolga

Илон Маск и Талула Райли

Знаменитый инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск, который недавно отметил 50-летие, дважды женился и дважды разводился с британской актрисой Талулой Райли. Первую свадьбу пара сыграла в 2010 году. Через два года они расстались, а еще через год снова поженились. В 2016-м Илон и Талула окончательно расстались. Отметим, что Талула была младше своего экс-мужа на 14 лет.

Илон Маск и Талула Райли Getty Images

Мелани Гриффит и Дон Джонсон

Родители звезды серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого» Дакоты Джонсон тоже дважды разводились. Мелани Гриффит и Дон Джонсон закрутили роман в семидесятые годы. Актриса переехала к возлюбленному, когда ей было всего 16 лет, а ему 24. Кинозвезды поженилась в январе 1976-го, но уже в июле того же года подали на развод.

После разрыва брака Гриффит девять лет была женой актера Стивена Бауэра. А Джонсон четыре года встречался с певицей Пэтти д’Арбанвилль, которая родила ему сына Джесси. Но в 1989 году Мелани и Дон снова поженились! Во втором браке актеров родилась их дочь Дакота. Семейное счастье пары продлилось до 1996 года, после чего они развелись.

Мелани Гриффит и Дон Джонсон с дочерью Дакотой Getty Images

Памела Андерсон и Рик Саломон

Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон выходила замуж шесть раз. Причем дважды она становилась женой продюсера Рика Саломона. Впервые пара заключила брак в 2007 году, но вместе они пробыли только два месяца. Спустя семь лет после разрыва Андерсон вновь вышла за Саломона, но и этот брак продлился недолго. Супруги расстались спустя 10 месяцев после второй свадьбы.

Памела Андерсон и Рик Саломон Getty Images

Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез

Голливудский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм дважды звал замуж чемпионку по бодибилдингу Глэдис Португез. Первый раз они состояли в браке в 1987-1992 годах. Повторно экс-супруги поженились в 1999 году. В последние годы в мировых СМИ неоднократно появлялась информация о разводе Ван Дамма и Портулез. К тому же актера все чаще видят в компании молодых красоток.

Жан-Клод Ван-Дамм и Глэдис Португез Getty Images

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

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Одна из величайших актрис Голливуда Элизабет Тейлор входит в число звездных рекордсменок по количеству браков. Знаменитость выходила замуж восемь раз, причем дважды за одного и того же мужчину - актера Ричарда Бертона. Их первый брак длился с 1964-го по 1974 год. Во второй раз они поженились в 1975-м, но уже через год окончательно расстались. Причинами обеих разрывов стали пристрастие Бартона к алкоголю и женщинам.

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон Getty Images

Натали Вуд и Роберт Вагнер

Голливудская актриса с украинскими корнями Натали Вуд дважды выходила замуж за американского актера и продюсера Роберта Вагнера. Первая свадьба состоялась в 1957 году, когда кинозвезде было 19 лет. Спустя пять лет супруги развелись. А еще через пять лет Вуд стала женой британского продюсера Ричарда Грегсона, от которого родила единственную дочь. В 1972 году Натали вернулась к Вагнеру, за которого повторно вышла замуж в 1974-м и прожила с ним до своей таинственной гибели во время круиза на яхте.

Натали Вуд и Роберт Вагнер Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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