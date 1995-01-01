Илон Маск отмечает 50-летие: Малоизвестные факты из жизни миллиардера

28 июня изобретатель Илон Маск празднует день рождения.

В понедельник, 28 июня, известный предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск отмечает день рождения. Генеральному директору компаний SpaceX и Tesla исполняется 50 лет.

В честь юбилея главного изобретателя современности Ivona собрала самые интересные факты из биографии именинника.

1. У Маска есть гражданство трех стран – США (где он сейчас живет), Канады (где родилась его мама) и ЮАР (где он сам родился). Кроме того, у изобретателя есть немецкие корни.

Илон Маск в детстве instagram.com/mayemusk

2. Читай также: Мэй Маск впервые рассказала о браке с мужем-тираном У Илона есть младший брат Кимбал и младшая сестра Тоска. Кимбал является успешным ресторатором, а Тоска занимается продюсированием кино. Мама Маска - известная модель и диэтолог Мэй Маск.

Илон Маск, с мамой, сестрой и братом instagram.com/mayemusk

3. Свою первую компьютерную программу Маск написал в возрасте 12 лет. Это была видеоигра Blastar, в которой нужно было обстреливать инопланетян из лазерного оружия. Позже эту программу Илону удалось продать за 500 долларов.

4. В студенческие годы Илон вместе с другом организовал подпольный ночной клуб в общежитии. Доход от клуба будущий инженер тратил на аренду комнаты.

5. В 1989-1991 годах Маск учился в университет Куинс в Кингстоне. Затем перевелся в Пенсильванский университет, где получил степени бакалавра экономики и бакалавра физики. В 1995 году он поступил в Стэнфордский университет, однако уже через два дня бросил учебу, чтобы основать свою первую компанию Zip2 Corporation.

Илон Маск Getty Images

6. Поговаривают, что Маск переехал в Канаду, а позже в Америку, чтобы «откосить» от армии. Илон не горел желанием проходит военную службу при южноафриканском режиме апартеида. Поэтому вместе со своим братом Кимбалом в 15 лет подал заявку на получение паспорта в канадском посольстве.

7. Маск стал миллионером в 28-летнем возрасте. Сейчас изобретатель занимает вторую строчку самых богатых людей мира. Его состояние оценивают в 151 млрд долларов.

Читай также: Какие знаки зодиака чаще всего становятся миллиардерами? 8. Илон Маск основал школу для детей-вундеркиндов под названием Ad Astras (К звездам). Об учебном заведении известно очень мало. На официальном сайте школы можно увидеть только адреса электронной почты и закрытый форум для родителей там нет.

8. Илон Маск основал школу для детей-вундеркиндов под названием Ad Astras (К звездам). Об учебном заведении известно очень мало. На официальном сайте школы можно увидеть только адреса электронной почты и закрытый форум для родителей там нет. 9. Илон Маск – многодетный отец. В первом браке с писательницей Джастин Уилсон у него родилось пятеро детей - тройняшки и двойняшки (все были зачаты с помощью ЭКО).

Илон Маск со старшими сыновьями instagram.com/mayemusk

10. Еще одного ребенка предпринимателю родила канадская певица Граймс, которая младше знаменитого возлюбленного на 17 лет. Любопытный факт - у Маска нет ни одной дочери, только сыновья.

Илон Маск и Граймс Getty Images

11. Один из персонажей «Мстителей» Тони Старк был создан по образу Маска. Режиссер Джон Фавро рассекретил, что актер Роберт Дауни-младший встречался с Маском, чтобы увидеть, «каково на самом деле быть Тони Старком». Кстати, инженер даже получил эпизодическую роль в «Железном человеке 2». Также Маска можно увидеть в фильмах «Мачете убивает», «Превосходство», «Почему он?» и в сериалах «Теория Большого взрыва», «Детство Шелдона» и «Марс».

12. Маск дважды женился на британской актрисе Талуле Райли. Первую свадьбу пара сыграла в 2010 году. В 2012-м они развелись, однако снова поженились в 2013 году. В 2016-м Илон и Талула окончательно расстались. Ометим, что у бывших супругов была 14-летняя разница в возрасте.

Илон Маск с экс-женой Талулой Райли Getty Images

13. Около года предприниматель встречался с актрисой Эмбер Херд. Экс-муж Херд, Джонни Депп, заявил, что Эмбер изменяла ему с Маском. Однако, бизнесмен опроверг эту информацию. По словам Илона, его отношения с актрисой оставались дружескими до официального развода Херд и Деппа.

Читай также: Судились из-за замороженных эмбрионов: Новые подробности отношений Маска и Херд 14. В 2013 году Маск приобрел на аукционе автомобиль-подлодку из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил» за 997 тысяч долларов.

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