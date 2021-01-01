Что советуют почитать знаменитости: ТОП-10 книг
Многие считают, что популярные актеры, музыканты и другие телезвезды на своих страницах в соцсетях только хвастаются дорогими покупками и роскошными нарядами. Однако, стоит отметить, что селебрити также обожают делиться с подписчиками различными советами на тему кулинарии, психологии, обустройства дома. Кроме того, звезды рассказывают о своих предпочтениях в кино, музыке и литературе. Сегодня мы подготовили подборку из 10 книг, которые советуют почитать украинские и зарубежные знаменитости.
- Риз Уизерспун
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Звезда «Блондинки в законе» - самый известный книголюб в мировом шоубизе. На прочтение книги актрисе нужно всего 2-4 дня. Несколько раз в месяц Риз рассказывает подписчикам о том, что прочитала. Так, из недавно прочитанного Уизерспун назвала «Последнее, что он мне сказал» Лауры Дейв и «Tokyo Ever After» Эмико Джин.
- Елена Зеленская
Первая леди Украины рассекретила, что ее любимой книгой является «Феликс Австрия» украинской писательницы Софии Андрухович. Отметим, что по этому произведению уже сняли фильм, который получил название «Віддана».
- Екатерина Кухар
Екатерина Кухар обожает читать романы. По словам судьи «Танцев со звездами», серия книг «Проклятые короли» Мориса Дрюона заставила ее взглянуть на жизнь под другим углом.
- Елена Кравец
Актриса «Квартала 95» с невероятным удовольствием прочитала «Невыносимую легкость бытия» Милана Кундеры.
- Эмма Уотсон
Звезда «Гарри Поттера» рекомендует графический роман Маржаны Сатрапи «Персеполис».
- Опра Уинфри
Одна из самых популярных ведущих мира популяризирует чтение в Америке. Телезвезда советует фанам почитать книгу Эшли Форд «Чья-то дочь».
- Сара Джессика Паркер
Звезда сериала «Секс в большом городе» на одном из снимков засветила книгу Чинуа Ачебе «И пришло разрушение».
- Николь Кидман
Австралийская актриса в восторге от произведения Джанель Браун «Красивые вещи».
- Ани Лорак
Недавно певица обнародовала снимок, на котором позировала с одной из своих любимых книг «HBR Guide. Эмоциональный интеллект» (Дениэл Гоулман и другие).
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