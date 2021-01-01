Что советуют почитать знаменитости: ТОП-10 книг

Узнайте, что читают украинские и зарубежные звезды.

Многие считают, что популярные актеры, музыканты и другие телезвезды на своих страницах в соцсетях только хвастаются дорогими покупками и роскошными нарядами. Однако, стоит отметить, что селебрити также обожают делиться с подписчиками различными советами на тему кулинарии, психологии, обустройства дома. Кроме того, звезды рассказывают о своих предпочтениях в кино, музыке и литературе. Сегодня мы подготовили подборку из 10 книг, которые советуют почитать украинские и зарубежные знаменитости.

Риз Уизерспун

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Звезда «Блондинки в законе» - самый известный книголюб в мировом шоубизе. На прочтение книги актрисе нужно всего 2-4 дня. Несколько раз в месяц Риз рассказывает подписчикам о том, что прочитала. Так, из недавно прочитанного Уизерспун назвала «Последнее, что он мне сказал» Лауры Дейв и «Tokyo Ever After» Эмико Джин.

Елена Зеленская

Первая леди Украины рассекретила, что ее любимой книгой является «Феликс Австрия» украинской писательницы Софии Андрухович. Отметим, что по этому произведению уже сняли фильм, который получил название «Віддана».

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар обожает читать романы. По словам судьи «Танцев со звездами», серия книг «Проклятые короли» Мориса Дрюона заставила ее взглянуть на жизнь под другим углом.

Елена Кравец

Актриса «Квартала 95» с невероятным удовольствием прочитала «Невыносимую легкость бытия» Милана Кундеры.

Эмма Уотсон

Звезда «Гарри Поттера» рекомендует графический роман Маржаны Сатрапи «Персеполис».

Опра Уинфри

Одна из самых популярных ведущих мира популяризирует чтение в Америке. Телезвезда советует фанам почитать книгу Эшли Форд «Чья-то дочь».

Сара Джессика Паркер

Звезда сериала «Секс в большом городе» на одном из снимков засветила книгу Чинуа Ачебе «И пришло разрушение».

Николь Кидман

Австралийская актриса в восторге от произведения Джанель Браун «Красивые вещи».

Ани Лорак

Недавно певица обнародовала снимок, на котором позировала с одной из своих любимых книг «HBR Guide. Эмоциональный интеллект» (Дениэл Гоулман и другие).

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