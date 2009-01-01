Как знаменитости делают предложения: ТОП-10 звездных историй
Многие знаменитости обожают удивлять своих вторых половинок романтическими поступками. Предлагаем узнать десять звездных историй о том, как известные мужчины делали предложение руки и сердца своим любимым женщинам.
Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон
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Однажды звезда «Отчаянных домохозяек» приняла приглашение возлюбленного, телемагната Хосе Антонио Бастон отправиться с ним отпуск в Дубае. Ночи пара проводила под открытым небом в аравийской пустыни. В одну из таких ночей Бастон преподнес Еве кольцо с предложением пожениться.
Мэттью Макконахи и Камила Алвес
В канун Рождества актер Мэттью Макконахи преподнес своей возлюбленной, бразильской фотомодели и дизайнеру Камиле Алвес коробку «матрешку», в которой находились еще семь коробочек. Как только Камила добралась до последней коробки с кольцом, Мэттью встал на одно колено и позвал Алвес замуж. Яркая брюнетка сразу же ответила согласием.
Кит Харингтон и Роуз Лесли
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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон планировал сделать предложение коллеге по сериалу Роуз Лесли в романтической обстановке с музыкой и свечами. Однако, за день до выбранной даты он и Лесли вместе сидели на улице и смотрели на звезды. Актер не выдержал и в тот же вечер попросил девушку стать его женой.
Жизель Бюндхен и Том Брэди
Американский футболист Том Брэди позвал замуж бразильскую топ-модель Жизель Бюндхен в частном самолете. В тот день пара вместе с родителями летела в Бостон, чтобы там отметить Рождество. Спортсмен заранее подготовился. Он украсил салон цветами и купил шампанское. Как только самолет набрал высоту, Том преподнес Жизель кольцо с желтыми бриллиантами и попросил стать его женой.
София Вергара и Джо Манганьелло
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Самая высокооплачиваемая телевизионная актриса София Вергара получила предложение от актера Джо Манганьелло во время зимнего отпуска на Гавайях. Ради любимой Джо подготовил и выучил наизусть речь на родном языке Вергары – испанском (София родом из Колумбии – ред.).
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
Звезда серии фильмов об Индиане Джонсе Харрисон Форд встречался со своей нынешней женой семь лет до свадьбы. Калиста, наверное, уже и не ожидала, что возлюбленный когда-то сделает ей предложение. Однако, на День Валентина в 2009 году 67-летний актер принес 45-летней любимой коробку круассанов, в которой спрятал кольцо с бриллиантом от Тиффани.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
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Американский певец Джастин Тимберлейк, который на днях впервые показал фото с обеими сыновьями, позвал актрису Джессику Бил замуж во время отдыха на горнолыжном курорте. Музыкант прямо на одной из снежных горок преподнес любимой колечко, после чего получил заветное «Да!».
Алисса Милано и Дэвид Баглиари
Исполнительница роли Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные» получила предложение от спортивного агента Дэвида Баглиари в Хэллоуин. В честь праздника мужчина подарил Алиссе тыкву. Когда актриса разрезала ее, то увидела внутри обручальное кольцо.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
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После долгих лет отношений принц Уильям решился сделать предложение Кейт Миддлтон во время их поездки в Кению в октябре 2010 года. В дикой хижине у подножья горы будущий король преподнес возлюбленной обручальное кольцо с 18-каратным синим сапфиром, которое ранее принадлежало его матери, принцессе Диане.
Принц Гарри и Меган Маркл
А вот помолвка младшего брата принца Уильяма прошла в домашней обстановке. В одном из интервью принц Гарри признался, что сделал Меган Маркл предложение на кухне коттеджа Ноттингем, когда они вдвоем жарили цыпленка на ужин.
Автор: Наталия Коваленко
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