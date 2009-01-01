Как знаменитости делают предложения: ТОП-10 звездных историй

Узнайте, как известные мужчины звали замуж своих вторых половинок.

Многие знаменитости обожают удивлять своих вторых половинок романтическими поступками. Предлагаем узнать десять звездных историй о том, как известные мужчины делали предложение руки и сердца своим любимым женщинам.

Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон

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Однажды звезда «Отчаянных домохозяек» приняла приглашение возлюбленного, телемагната Хосе Антонио Бастон отправиться с ним отпуск в Дубае. Ночи пара проводила под открытым небом в аравийской пустыни. В одну из таких ночей Бастон преподнес Еве кольцо с предложением пожениться.

Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес

В канун Рождества актер Мэттью Макконахи преподнес своей возлюбленной, бразильской фотомодели и дизайнеру Камиле Алвес коробку «матрешку», в которой находились еще семь коробочек. Как только Камила добралась до последней коробки с кольцом, Мэттью встал на одно колено и позвал Алвес замуж. Яркая брюнетка сразу же ответила согласием.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес Getty Images

Кит Харингтон и Роуз Лесли

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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон планировал сделать предложение коллеге по сериалу Роуз Лесли в романтической обстановке с музыкой и свечами. Однако, за день до выбранной даты он и Лесли вместе сидели на улице и смотрели на звезды. Актер не выдержал и в тот же вечер попросил девушку стать его женой.

Кит Харингтон и Роуз Лесли Getty Images

Жизель Бюндхен и Том Брэди

Американский футболист Том Брэди позвал замуж бразильскую топ-модель Жизель Бюндхен в частном самолете. В тот день пара вместе с родителями летела в Бостон, чтобы там отметить Рождество. Спортсмен заранее подготовился. Он украсил салон цветами и купил шампанское. Как только самолет набрал высоту, Том преподнес Жизель кольцо с желтыми бриллиантами и попросил стать его женой.

Жизель Бюндхен и Том Брэди Getty Images

София Вергара и Джо Манганьелло

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Самая высокооплачиваемая телевизионная актриса София Вергара получила предложение от актера Джо Манганьелло во время зимнего отпуска на Гавайях. Ради любимой Джо подготовил и выучил наизусть речь на родном языке Вергары – испанском (София родом из Колумбии – ред.).

София Вергара и Джо Манганьелло Getty Images

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

Звезда серии фильмов об Индиане Джонсе Харрисон Форд встречался со своей нынешней женой семь лет до свадьбы. Калиста, наверное, уже и не ожидала, что возлюбленный когда-то сделает ей предложение. Однако, на День Валентина в 2009 году 67-летний актер принес 45-летней любимой коробку круассанов, в которой спрятал кольцо с бриллиантом от Тиффани.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт Getty Images

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

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Американский певец Джастин Тимберлейк, который на днях впервые показал фото с обеими сыновьями, позвал актрису Джессику Бил замуж во время отдыха на горнолыжном курорте. Музыкант прямо на одной из снежных горок преподнес любимой колечко, после чего получил заветное «Да!».

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Getty Images

Алисса Милано и Дэвид Баглиари

Исполнительница роли Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные» получила предложение от спортивного агента Дэвида Баглиари в Хэллоуин. В честь праздника мужчина подарил Алиссе тыкву. Когда актриса разрезала ее, то увидела внутри обручальное кольцо.

Алисса Милано и Дэвид Баглиари Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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После долгих лет отношений принц Уильям решился сделать предложение Кейт Миддлтон во время их поездки в Кению в октябре 2010 года. В дикой хижине у подножья горы будущий король преподнес возлюбленной обручальное кольцо с 18-каратным синим сапфиром, которое ранее принадлежало его матери, принцессе Диане.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл

А вот помолвка младшего брата принца Уильяма прошла в домашней обстановке. В одном из интервью принц Гарри признался, что сделал Меган Маркл предложение на кухне коттеджа Ноттингем, когда они вдвоем жарили цыпленка на ужин.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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