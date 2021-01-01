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16-летняя дочь Джоли и Питта перенесла операцию

Анджелина Джоли рассказала, какие трудности возникли во время лечения Захары.
16-летняя дочь Джоли и Питта перенесла операцию
16-летняя дочь Джоли и Питта перенесла операцию
Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли считается одним из самых известных в мире миротворцев. Большую часть своей гуманитарной деятельности знаменитость посвящает проблемах темнокожего населения.

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Так, на днях Джоли специально для журнала Time взяла интервью у студента-медика Мэлоуна Муквенде, который обеспокоен проявлением расизма в медицине. Будущий врач отметил, что в исследования привлекают только «белых» людей. Хотя болезнь может протекать иначе у людей с другим цветом кожи.

Во время разговора Анджелина рассекретила, что ее приемная дочь тоже столкнулась с расизмом в лечебном учреждении. По словам звездной мамы, недавно 16-летняя Захара перенесла операцию. Однако почему девочке понадобилось хирургическое вмешательство, Джоли не уточнила. Актриса призналась, что медсестра дала ей «абсурдное» указание – позвонить в клинику, если на теле темнокожей Захары появятся розовые пятна.

«У меня есть дети разного происхождения, и я знаю, что когда у всех появлялась сыпь, они выглядели совершенно по-разному в зависимости от цвета их кожи. Но всякий раз, когда я смотрела в медицинские справочники, ориентиром всегда была белая кожа. Недавно моя дочь Захара, которую я удочерила в Эфиопии, перенесла операцию, и после этого медсестра посоветовала мне позвонить в клинику, если ее кожа станет розовой», - поделилась Анджелина.

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Теги: Анджелина Джоли, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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