ТОП-5 звезд, переживших тяжелые операции

Узнайте, у кого из знаменитостей были серьезные проблемы со здоровьем.

Многие знаменитости не скрывают, что неоднократно ложились под нож пластических хирургов. Но есть и те, которые не планировали оказаться на операционном столе. Ivona предлагает узнать, каким звездам пришлось пережить тяжелые операции из-за серьезных проблем со здоровьем.

Селена Гомес

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В начале 2010-х годов певица и актриса Селена Гомес публично рассказала, что у нее обнаружили опасное аутоиммунное заболевание - системную красную волчанку. Звезда прошла курс химиотерапии, который чуть не довел ее до инсульта. А в 2017 году из-за обострения волчанки у Гомес стали отказывать почки. Артистку спасла ее лучшая подруга Франсия Райса. Она пожертвовала одну из своих почек Селене. Операция прошла с осложнениями. Во время трансплантации у певицы разорвалась артерия, из-за чего понадобилось еще одно неотложное хирургическое вмешательство.

Селена Гомес Getty Images

Эмилия Кларк

В 2019 году исполнительница роли Дейенерис Таргариен в популярном сериале «Игра престолов» призналась, что у нее дважды было субарахноидальное кровоизлияние (форма инсульта – ред.). Первую аневризму головного мозга британская актриса перенесла в 2011 году. Тогда Эмилии сделали операцию, после которой она некоторое время не могла говорить и даже вспомнить свое имя. Спустя два года Кларк снова понадобилась помощь нейрохирургов из-за разрыва аневризмы в противоположной стороне мозга.

Эмилия Кларк Getty Images

Анджелина Джоли

Кинозвезда Анджелина Джоли тоже перенесла тяжелые операции. Однако, в отличии от своих коллег она не лечилась от серьезной болезни, а наоборот, хотела ее предотвратить. Анализы показали, что у актрисы высокий риск онкологических заболеваний, в первую очередь рака молочной железы. Именно от этого недуга умерла мама Джоли, актриса и общественный деятель Маршелин Бертран. В 2013 году Анджелина прошла двустороннюю мастэктомию с последующей реконструкцией. А спустя пару лет удалила яичники с целью снижения рисков заболеть раком.

Анджелина Джоли Getty Images

Шэрон Осборн

Супруге музыканта Оззи Осборна, ведущей и писательницы Шэрон Осборн тоже пришлось не сладко. В 1999 году знаменитости сделали операцию по шунтированию желудка. Через три года у нее был диагностирован рак толстой кишки, который распространился на лимфатические узлы. А еще спустя 10 лет Осборн перенесла операцию по удалению груди из-за высокого риска появления онкологии.

Шэрон Осборн Getty Images

Арнольд Шварценеггер

Сложно поверить, но у «Железного Арни» уже много лет проблемы с сердцем. Еще в 1977 году у него обнаружили порок. Однако, на операцию актер решился спустя 20 лет. Тогда ему заменили аортальный клапан. В 2018 году Арнольд перенес еще одно хирургическое вмешательство по замене клапана.

Арнольд Шварценеггер Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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