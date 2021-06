Как выглядят дочери известных супермоделей

ТОП-10 фотографий звезд подиумов и их дочерей.

Этим знаменитым супермоделям уже за сорок, однако и сейчас они считаются иконами стиля. Синди Кроуфорд, Хайди Клум, Кейт Мосс и другие супермодели продолжают дефилировать по мировых подиумах, сниматься для обложек журналов и готовить подрастающие поколение моделей в лице своих детей. Узнайте, чем занимаются дочери легендарных звезд подиума, и кто из них пошел по стопам своих мам.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Несмотря на то, что дочери знаменитой супермодели девяностых Синди Кроуфорд всего 19 лет, она уже стала довольно востребованной в мире моды. Кайя Гербер снималась для таких журналов, как Vogue, Teen Vogue и Pop Magazine. Кроме того, девушка работала с Calvin Klein, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen, Versace и Valentino. В 2018 году Гербер получила звание «Модель года» на премии «Fashion Awards».

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер Getty images

Хайди Клум и Лени Клум

Дочь немецкой модели Хайди Клум стала настоящей сенсацией в модельном бизнесе в 2020 году. Лени появилась вместе с мамой для обложки Vogue, а после этого ей начали поступать предложения о различных фотосъемках.

Кейт Мосс и Лила Грэйс Мосс

18-летняя Лила Грэйс тоже решила заняться модельной карьерой, как и ее звездная мама. Девушка неоднократно появлялась на страницах модных журналов Harpers Bazaar и Vogue, сотрудничала с косметическим брендом Marc Jacobs, а также снялась в рекламной кампании Miu Miu.

Кейт Мосс и Лила Грэйс Мосс Getty images

Клаудиа Шиффер и Клементина Шиффер

Немецкая супермодель не хочет вовлекать в модельный бизнес своих детей. Именно поэтому в Сети сложно найти фотосессии с участием ее 16-летней дочери Клементины.

Клаудия Шиффер и ее дочь Клементина Pinterest.com

Летиция Каста и Сатин Седнуи

20-летняя дочь бывшего ангела «Victoria’s Secret» не особо любит публичность и редко появляется в объективах папарацци. Однако, в Сети все же можно найти несколько кадров Сатин, где она позирует на подиуме.

Кристи Тарлингтон и Грейс Бернс

17-летняя Грейс Бернс растет настоящей красоткой, однако пока не связывает свою жизнь с миром моды. Кроме того, она не хочет пользоваться популярностью мамы и редко публикует в соцсетях их общие снимки.

Кристи Тарлингтон и Грейс Бернс instagram.com/graciebrns

Иоланда Хадид и ее дочери Джиджи и Белла Хадид

Сестры Хадид не только пошли по стопам матери, нидерландской и американской модели Иоланды Хадид, но и превзошли ее достижения в модельном бизнесе. Джиджи и Белла являются одними из самых высокооплачиваемых моделей современности.

Иоланда Хадид и ее дочери Джиджи и Белла Хадид Getty images

Стефани Сеймур и Лили Маргарет Брант

16-летняя Лили Маргарет тоже растет настоящей красоткой. Она унаследовала от матери красивые волосы и шикарную улыбку. Девочка обожает публиковать фотографии в соцсетях, в том числе из профессиональных фотосессий, однако о начале модельной карьеры пока не заявляла.

Кристен Макменами и Лили Макменами

Лили Макменами еще в детстве вместе с мамой снималась в фотосессиях. Однако, девушка решила не пользоваться популярностью знаменитой родительницы и начала свой собственный путь с работы официантки в Париже. Позже она подписала контракт с агентством NEXT Model Management и начала модельную карьеру. Лили успела поработать с Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Fendi, Moschino, Kenzo и другими брендами. Также ее фото можно было увидеть на страницах глянцев Vogue L'Officiel, Numéro Tatler и The New York Times Style Magazine.

Иман и Александрия Боуи

Вдова Дэвида Боуи, сомалийская и американская топ-модель Иман не поддерживает идею модельной карьеры дочери Александрии. 20-летняя девушка закончила колледж и стала достаточно успешной художницей.

Иман и Александрия Боуи instagram.com

