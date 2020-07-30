Судились из-за замороженных эмбрионов: Новые подробности отношений Маска и Херд

Инженер и актриса имели роман в 2017 году.

В Сеть слили интимные подробности любовных отношений бывшей жены Джонни Деппа, актрисы Эмбер Херд и генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

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Как сообщает издание Mirror со ссылкой на слова подруги сестры Эмбер - Дженнифер Хауэлл, Маск судился с Херд из-за замороженных эмбрионов. После расставания с актрисой инженер хотел избавиться от эмбрионов, но экс-возлюбленная решила их сохранить, чем нарушила закон.

“Мама Эмбер рассказала мне... что у нее с ним была судебная война за права на эмбрионы, которые они создали вместе. Он хотел их уничтожить, а Эмбер пыталась сохранить, чтобы родить от него ребенка“, - сообщила Хауэлл.

Ранее мы писали, что Илон Маск вызвал на дуэль Джонни Деппа.

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