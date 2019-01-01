Мэй Маск впервые рассказала о браке с мужем-тираном

Мама Илона Маска откровенно рассказала, как муж годами подвергал ее насилию.

Мэй Маск призналась, почему долго не решалась на развод с мужем-тираном Getty images

Успешная модель и диетолог Мэй Маск откровенно рассказала журналистам программы «Життя відомих людей» о неудачном браке с инженером Эрролом Маском.

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Знаменитость призналась, что не приняла предложение Эролла выйти за него замуж в 1970 году. Однако мужчина решил пойти на хитрость. Он рассказал родителям Мэй о том, что якобы она согласилась на свадьбу. Чтобы не огорчать маму и отца, модель все-таки решилась на этот брак. От Эррола она родила троих детей: самого известного предпринимателя современности Илона Маска, ресторатора и шеф-повара Кимбала Маска и кинопродюсера Тоску Маск.

Вскоре после свадьбы выяснилось, что Эррол - настоящий тиран. Муж ежедневно оскорблял и часто бил ее, иногда даже на глазах у детей. Мэй терпела издевательства возлюбленного почти 10 лет и никому не рассказывала о том, что происходит в семье. Но когда окончательно поняла, что ее супруг вряд ли измениться, подала на развод.

«Я долго не делилась подробностями, потому что не хотела, чтобы мои дети страдали. Я на самом деле очень длительное время была слабой! И я не хочу, чтобы женщины были такими же слабыми, как я когда-то! Надо поддерживать друг друга!» - сказала Маск.

Мэй Маск с автобиографической книгой instagram.com/mayemusk

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Отметим, что не так давно Мэй Маск выпустила автобиографическую книгу «Женщина, которая имеет план», в которой поделилась горьким опытом жизни с мужем-абьюзером. По словам модели, она не хотела в мемуарах рассказывать подробности своего брака, но на этом настояли ее дети.

«Я никому не рассказывала! Но мои дети сказали: «Ты должна поделиться своим неприятным опытом!». А я им говорю: «Но это будет о вашем папе!». Они ответили: «Ничего страшного, ты должна говорить об этом, потому что женщинам это необходимо!». И когда я написала книгу, мои брат и сестра сказали: «Мы даже понятия не имели» - вспомнила Мэй.

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