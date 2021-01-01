Какие знаки зодиака чаще всего становятся миллиардерами?

Проанализировав дату рождения каждого из 250 мировых миллиардеров по списку журнала Forbes, удалось вычислить, какие знаки зодиака самые успешные.

Оказалось, что самый финансово успешны знак это - Весы. Аж 27 наиболее состоятельных людей родились под этим знаком. Как и известные миллиардеры, такие как Ральф Лорен, Стефан Перссон, Лилиан Беттанкур, Элис Уолтон. Следующими идут Рыбы с 22 миллиардерами, в том числе Бернаром Арно, Рупертом Мердоком и Майклом Деллом.

Рак, Телец, Лев – под этими знаками родилось 20 миллиардеров. Среди наиболее известных – Ричард Брэнсон (Рак), Илон Маск (Рак), Марк Цукерберг (Телец), Дэвид Кох (Телец), Ларри Эллисон (Лев) и Сергей Брин (Лев).

Среди Близнецов и Овнов оказалось по 15 миллиардеров на каждого, в том числе Джим Уолтон (Близнецы), Стив Балмер (Овен) и Мукеш Амбани (Овен).

Водолей и Дева являются следующими богатейшими знаками с 12 и 11 миллиардерами соответственно — включая Майкла Блумберга (Водолей).

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