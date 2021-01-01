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Какие знаки зодиака чаще всего становятся миллиардерами?

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Проанализировав дату рождения каждого из 250 мировых миллиардеров по списку журнала Forbes, удалось вычислить, какие знаки зодиака самые успешные.
Самые богатые знаки зодиака
Самые богатые знаки зодиака
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Оказалось, что самый финансово успешны знак это - Весы. Аж 27 наиболее состоятельных людей родились под этим знаком. Как и известные миллиардеры, такие как Ральф Лорен, Стефан Перссон, Лилиан Беттанкур, Элис Уолтон. Следующими идут Рыбы с 22 миллиардерами, в том числе Бернаром Арно, Рупертом Мердоком и Майклом Деллом.

Рак, Телец, Лев – под этими знаками родилось 20 миллиардеров. Среди наиболее известных – Ричард Брэнсон (Рак), Илон Маск (Рак), Марк Цукерберг (Телец), Дэвид Кох (Телец), Ларри Эллисон (Лев) и Сергей Брин (Лев).

Среди Близнецов и Овнов оказалось по 15 миллиардеров на каждого, в том числе Джим Уолтон (Близнецы), Стив Балмер (Овен) и Мукеш Амбани (Овен).

Водолей и Дева являются следующими богатейшими знаками с 12 и 11 миллиардерами соответственно — включая Майкла Блумберга (Водолей).

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Теги: интересно, знаки Зодиака
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