Узнайте, кто из знаменитых миллиардерок возглавляет рейтинги Forbes.

6 апреля популярный финансово-экономический журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых женщин планеты, в который на этот раз вошли 328 миллионерок со всего мира. Ivona предлагает поближе познакомиться с первой десяткой списка. Узнайте, чем занимаются те, кому посчастливилось в 2021 году подняться на первые строчки рейтинга самых состоятельных женщин мира.

ТОП-10 САМЫХ БОГАТЫХ ЖЕНЩИН МИРА:

1. Франсуаза Беттанкур Майерс

Состояние: 73,6 млрд долларов

Страна: Франция

Франсуаза Беттанкур Майерс Getty images

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В 2021 году рейтинг возглавляет 67-летняя наследница бизнес-империи L'Oréal Франсуаза Беттанкур Майерс. Женщина унаследовала свое состояние от матери, Лилиан Беттанкур, которая в свою очередь получила наследство от отца, основателя косметического бренда Эжена Шюллера. Отметим, что стоимость компании оценивают в 33,6 миллиарда долларов. Несмотря на то, что во время пандемии прибыль L'Oréal упала на 6%, Франсуазе все же удалось обогнать прошлогоднего лидера рейтинга.

2. Элис Уолтон

Состояние: 61,8 млрд долларов

Страна: США

Элис Уолтон Getty images

71-летняя дочь бизнесмена Сэма Уолтона уступила место самой богатой женщины в мире Франсуазе Беттанкур Мейерс, но все же заработала 7,4 миллиарда долларов в прошлом году благодаря тому, что акции Walmart выросли более чем на 5% с середины марта 2020 года. Сеть магазинов ввела бесплатную доставку, что помогло увеличить онлайн-продажи на 69% за год.

3. Маккензи Скотт

Состояние: 53 млрд долларов

Страна: США

Маккензи Скотт Getty images

50-летняя Маккензи Скотт, которая после развода получила 25 % акций Amazon, принадлежащих ее бывшему мужу и основателю компании Джеффу Безосу, в 2020 году стала крупнейшим филантропом, раздав гранты на 5,8 миллиарда долларов 500 некоммерческим организациям в США. Но это не помешало ей подняться с четвертой строчки на третью.

4. Джулия Кох

Состояние: 46,4 млрд долларов

Страна: США

Джулия Кох Getty images

58-летняя вдова инженера Дэвида Коха, Джулия Кох и ее дети владеют 42% акций семейного бизнеса Koch Industries, который в прошлом году стал крупнейшей частной компанией Америки по размеру выручки. Джулия входит в совет директоров конгломерата. Отметим, что в 1980-х годах женщина была помощницей личного стилиста первой леди США Нэнси Рейган. После знакомства с Кохом она бросила дизайнерскую карьеру и стала больше времени посвящать семье и благотворительности.

5. Мириам Адельсон

Состояние: 38,2 млрд долларов

Страна: США

Мириам Адельсон Getty images

75-летняя Мириам Адельсон контролирует 56% акций казино Las Vegas Sands, которые ранее принадлежали ее мужу Шелдону Адельсону. Компания потеряла 985 миллионов долларов во втором квартале 2020 года, поскольку два ее казино и курорта в Вегасе были закрыты из-за карантина. Мириам закончила год с убытком в 1,69 миллиарда долларов.

6. Жаклин Марс

Состояние: 31,3 млрд долларов

Страна: США

Жаклин Марс Getty images

81-летняя Жаклин Марс и ее брат Джон владеют примерно по одной трети компании по производству конфет, товаров для домашних животных и продуктов питания Mars Incorporated, которую в 1911 году основал их дедушка Франклин Марс. Основные торговые марки корпорации - Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Pedigree, Uncle Ben’s,

7. Ян Хуэйянь

Состояние: 29,6 млрд долларов

Страна: Китай

Ян Хуэйянь forbes.com

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39-летняя Ян Хуэйянь владеет около 58% китайского застройщика Country Garden Holdings. В 2007 году она получила в подарок от отца долю в бизнесе. Ян опустилась на одну строчку рейтинга по сравнению с прошлогодним рейтингом, потому что акции компании упали почти на 14% из-за пандемии.

Также стоит отметить, что Ян возглавляет зарегистрированную в США образовательную фирму Bright Scholar Education Holdings.

8. Сюзанна Клаттен

Состояние: 28,7 млрд долларов

Страна: Германия

Сюзанна Клаттен Getty images

58-летняя Сюзанна Клаттен - самая обеспеченная женщина Германии. Она унаследовала акции BMW от родителей - Йоханны Квандт и Герберта Квандта. Также Клаттен владеет компанией своего деда Altana AG, специализирующейся на химической продукции.

Продажи автомобилей увеличили состояние наследницы BMW на 10,9 млрд долларов в 2020 году. Выручка немецкого автопроизводителя составила почти 119 миллиардов долларов, а с середины марта 2020 года цена акций выросла более чем на 93%.

9. Джина Райнхарт

Состояние: 23,6 млрд долларов

Страна: Австралия

Джина Райнхарт Getty images

Самый богатый человек Австралии, 67-летняя Джина Райнхарт возглавляет горнодобывающую и сельскохозяйственную компанию Hancock Prospecting Group, которую основал ее отец, исследователем железной руды Ланг Хэнкок.

10. Айрис Фонтбона

Состояние: $23,3 млрд долларов

Страна: Чили

Айрис Фонтбона forbes.com

78-летняя Фонбона поднялась в десятку самых богатых женщин после прошлогоднего четырнадцатого места. Вдова Андронико Лукшича и ее дети контролируют чилийскую горнодобывающую компанию Antofagasta, объем продаж которой в 2020 году составил 5,1 миллиарда долларов. Фонтбона также владеет контрольным пакетом акций чилийского конгломерата Quiñenco, занимающегося банковским делом, производством напитков и упаковки.

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