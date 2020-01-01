Изобретатель рекомендует к прочтению!

Что читает Илон Маск? 12 крутых книг, которые изменили его жизнь gettyimages.com

Илон Маск - значимая фигура в современной науке и культуре. За его личной жизнью, словами и выходками следят так же внимательно, как и за его всемирно известными произведениями. Его имя ассоциируют с компаниями Tesla, PayPal и SpaceX, за свои открытия и заслуги перед наукой Илона Маска удостоили честью стать членом Лондонского королевского общества. К тому же он сказочно богат, харизматичен и умен.

Читай также: 7 книг по саморазвитию, которые читают известные ведущие

На вопросы вроде “как вы добились успеха“ или “как вы научились строить ракеты“ Маск всегда дает один и тот же ответ: “Я читаю книги“. Изобретатель имеет обширную библиотеку, которую собирает собственноручно. Не удивительно, что, зная любовь Илона Маска к книгам, его нередко просят посоветовать, что бы такого прочесть. И он всегда с удовольствием делится своими любимыми произведениями.

Что читает Илон Маск? 12 крутых книг, которые изменили его жизнь gettyimages.com

Опираясь на различные интервью Илона Маска, Ivona создала топ книг, которые изобретатель рекомендует чаще всего.

Серия романов “Основание“ Айзек Азимов

Подборка книг от Илона Маска: Серия романов "Основание" Айзек Азимов pinterest.com

Организация под названием “Основание“ занимается спасением мира от неизбежного падения и гибели. Империя под угрозой, темные времена неумолимо приближаются, и остается лишь одно - собрать всю волю в кулак, отточить свой ум и отправляться навстречу приключениям.

“Луна - суровая хозяйка“ Роберт Хайнлайн

Подборка книг от Илона Маска: "Луна - суровая хозяйка" Роберт Хайнлайн pinterest.com

Лунари когда-то были землянами или являются их потомками. Нельзя сказать, что жизнь их уж сильно сладка. Не улучшает ситуацию и политика диктатуры, которую Земля применяет к жителям Луны. Однажды лунари поднимут восстание и накажут землян, ведь им давно уже надоело быть второсортным суррогатом для Голубой планеты.

“Чужак в чужой стране“ Роберт Хайнлайн

Подборка книг от Илона Маска: "Чужак в чужой стране" Роберт Хайнлайн pinterest.com

Читай также: ТОП-35 книг, которые должен прочесть каждый

Третья Мировая Война помешала спасательной экспедиции на Марс - 25 лет назад там потерпел крушение первый корабль с Земли. Через четверть века вторая экспедиция и не рассчитывала найти выживших, однако один член экипажа все же сохранил жизнь. Его привезли домой, но сможет ли “Маугли космического века“ адаптироваться к реалиям теперь чуждой для него планеты?

“Конструкции, или почему не ломаются вещи“ Джеймс Эдвард Гордон

Подборка книг от Илона Маска: "Конструкции, или почему не ломаются вещи" Джеймс Эдвард Гордон pinterest.com

Научно-популярная книга, в которой автор совершает попытку понять, почему рано или поздно на нашей планете все разрушается. Иными словами, Гордон пытается докопаться до сути и найти решение проблемы конструирования и физических основ теории прочности.

Трилогия “Властелин колец“ Дж. Р. Р. Толкин

Подборка книг от Илона Маска: Трилогия "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкин pinterest.com

В отдельном представлении не нуждается. За более чем 60 лет своего существования “Властелин колец“ уверенно завоевывает себе поклонников и не теряет актуальности.

“Бенджамин Франклин. Биография“ Уолтер Айзексон

Подборка книг от Илона Маска: "Бенджамин Франклин. Биография" Уолтер Айзексон wikipedia.org

“Эйнштейн: Его жизнь и Вселенная“ Уолтер Айзексон

Подборка книг от Илона Маска: "Эйнштейн: Его жизнь и Вселенная" Уолтер Айзексон pinterest.com

“От нуля к единице: Как создать стартап, который изменит будущее“ Питер Тиль, Блейк Мастерс

Подборка книг от Илона Маска: "От нуля к единице: Как создать стартап, который изменит будущее" Питер Тиль, Блейк Мастерс pinterest.com

Читай также: Сказки на ночь: ТОП-7 лучших книг о сексе

В общем, это и есть описание книги: известный бизнесмен, инвестор, управляющий хедж-фондами и президент PayPal Питер Тиль делится своими знаниями и опытом в сфере бизнеса. Интересное чтиво и для тех, кто просто любит истории успеха, и для тех, кто рассчитывает этого самого успеха однажды добиться.

“Искусственный интеллект. Возможные пути, опасности и стратегии“ Ник Бостром

Подборка книг от Илона Маска: "Искусственный интеллект. Возможные пути, опасности и стратегии" Ник Бостром pinterest.com

Рассуждения современного шведского философа Ника Бострома о проблемах трансгуманизма: моральной стороне искусственного интеллекта и особенностях современных нанотехнологий.

“Империя: жизнь, легенда и безумие Говарда Хьюза“ Дональд Бартлетт, Джеймс Стил

Подборка книг от Илона Маска: "Империя: жизнь, легенда и безумие Говарда Хьюза" Дональд Бартлетт, Джеймс Стил pinterest.com

Биография режиссера и продюсера (“Ангелы ада“, “Лицо со шрамом“), предпринимателя, пионера авиации, миллиардера и плейбоя Говарда Хьюза.

Серия романов “Автостопом по Галактике“ Дуглас Адамс

Подборка книг от Илона Маска: Серия романов "Автостопом по Галактике" Дуглас Адамс pinterest.com

Читай также: ТОП-30 книг, которые стоит прочесть каждой женщине

“Трилогия в пяти томах“, как сам ее называет автор, серия романов “Автостопом по Галактике“ повествует о приключениях землянина, кому не повезло оказаться не в том месте и не в то время.

“Зажигание! Неофициальная история жидкостных ракетных топлив“ Джон Дрюри Кларк

Подборка книг от Илона Маска: "Зажигание! Неофициальная история жидкостных ракетных топлив" Джон Дрюри Кларк pinterest.com

По словам самого Маска: “Хорошая книга о всяких ракетных штуках!“ Идеальней и не опишешь!

Ранее мы рассказывали, кто оказался среди номинантов на Букеровскую премию в 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.