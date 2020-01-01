Что читает Илон Маск? 12 крутых книг, которые изменили его жизнь
Илон Маск - значимая фигура в современной науке и культуре. За его личной жизнью, словами и выходками следят так же внимательно, как и за его всемирно известными произведениями. Его имя ассоциируют с компаниями Tesla, PayPal и SpaceX, за свои открытия и заслуги перед наукой Илона Маска удостоили честью стать членом Лондонского королевского общества. К тому же он сказочно богат, харизматичен и умен.
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На вопросы вроде “как вы добились успеха“ или “как вы научились строить ракеты“ Маск всегда дает один и тот же ответ: “Я читаю книги“. Изобретатель имеет обширную библиотеку, которую собирает собственноручно. Не удивительно, что, зная любовь Илона Маска к книгам, его нередко просят посоветовать, что бы такого прочесть. И он всегда с удовольствием делится своими любимыми произведениями.
Опираясь на различные интервью Илона Маска, Ivona создала топ книг, которые изобретатель рекомендует чаще всего.
- Серия романов “Основание“ Айзек Азимов
Организация под названием “Основание“ занимается спасением мира от неизбежного падения и гибели. Империя под угрозой, темные времена неумолимо приближаются, и остается лишь одно - собрать всю волю в кулак, отточить свой ум и отправляться навстречу приключениям.
- “Луна - суровая хозяйка“ Роберт Хайнлайн
Лунари когда-то были землянами или являются их потомками. Нельзя сказать, что жизнь их уж сильно сладка. Не улучшает ситуацию и политика диктатуры, которую Земля применяет к жителям Луны. Однажды лунари поднимут восстание и накажут землян, ведь им давно уже надоело быть второсортным суррогатом для Голубой планеты.
- “Чужак в чужой стране“ Роберт Хайнлайн
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Третья Мировая Война помешала спасательной экспедиции на Марс - 25 лет назад там потерпел крушение первый корабль с Земли. Через четверть века вторая экспедиция и не рассчитывала найти выживших, однако один член экипажа все же сохранил жизнь. Его привезли домой, но сможет ли “Маугли космического века“ адаптироваться к реалиям теперь чуждой для него планеты?
- “Конструкции, или почему не ломаются вещи“ Джеймс Эдвард Гордон
Научно-популярная книга, в которой автор совершает попытку понять, почему рано или поздно на нашей планете все разрушается. Иными словами, Гордон пытается докопаться до сути и найти решение проблемы конструирования и физических основ теории прочности.
- Трилогия “Властелин колец“ Дж. Р. Р. Толкин
В отдельном представлении не нуждается. За более чем 60 лет своего существования “Властелин колец“ уверенно завоевывает себе поклонников и не теряет актуальности.
- “Бенджамин Франклин. Биография“ Уолтер Айзексон
- “Эйнштейн: Его жизнь и Вселенная“ Уолтер Айзексон
- “От нуля к единице: Как создать стартап, который изменит будущее“ Питер Тиль, Блейк Мастерс
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В общем, это и есть описание книги: известный бизнесмен, инвестор, управляющий хедж-фондами и президент PayPal Питер Тиль делится своими знаниями и опытом в сфере бизнеса. Интересное чтиво и для тех, кто просто любит истории успеха, и для тех, кто рассчитывает этого самого успеха однажды добиться.
- “Искусственный интеллект. Возможные пути, опасности и стратегии“ Ник Бостром
Рассуждения современного шведского философа Ника Бострома о проблемах трансгуманизма: моральной стороне искусственного интеллекта и особенностях современных нанотехнологий.
- “Империя: жизнь, легенда и безумие Говарда Хьюза“ Дональд Бартлетт, Джеймс Стил
Биография режиссера и продюсера (“Ангелы ада“, “Лицо со шрамом“), предпринимателя, пионера авиации, миллиардера и плейбоя Говарда Хьюза.
- Серия романов “Автостопом по Галактике“ Дуглас Адамс
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“Трилогия в пяти томах“, как сам ее называет автор, серия романов “Автостопом по Галактике“ повествует о приключениях землянина, кому не повезло оказаться не в том месте и не в то время.
- “Зажигание! Неофициальная история жидкостных ракетных топлив“ Джон Дрюри Кларк
По словам самого Маска: “Хорошая книга о всяких ракетных штуках!“ Идеальней и не опишешь!
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