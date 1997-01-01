ТОП-5 скандалов на Олимпийских играх в Токио 2020

Узнайте, кто из спортсменов попал в скандал на Олимпиаде.

Нынешнюю летнюю Олимпиаду уже называют самой дорогой и скандальной в истории. И хотя Игры еще не завершились, с ними уже связано множество скандальных событий. Предлагаем вам ознакомиться с самыми громкими скандалами на Олимпийских играх в Токио 2020.

Положительный допинг-тест сборной Бразилии по волейболу

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У бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты выявили допинг. Положительная проба была взята у спортсменки 7 июля, а 6 августа ее отстранили от Олимпиады. При этом всем, сборная Бразилии обыграла российскую команду со счетом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались силой вывезти из Токио

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24-летнюю белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио, куда она приехала для участия в Олимпиаде. Однако самолет, на котором она должна была отправиться в направлении Беларуси, улетел из Японии без нее. Отметим, что спортсменка раскритиковала в своих социальных сетях белорусских спортивных чиновников, которые решили поставить ее на эстафету 4 по 400 метров (на таких дистанциях она не специализируется). После чего ее приказали вывезти силой из Японии по приказу Лукашенко, который говорил, что спортсменам, которые не завоюют наград, в страну «лучше не возвращаться».

Спортсменка-трансгендер

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Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии стала первым в истории спортсменом-трансгендером, выступающим на Олимпиаде. В первой попытке она не смогла взять стартовый вес — 120 кг. Затем Хаббард дважды не взяла 125 кг и завершила борьбу на последнем месте. 43-летняя спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард (мужчина). После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.

Карта Украины без Крыма

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Организаторы Олимпиады в Токио опубликовали на официальном сайте Олимпиады карту, на которой Крым представлен как часть России. МИД Украины обратилось в посольство в Японии с требование разобраться с инцидентом. После чего, Международный олимпийский комитет извинился и исправил карту Украины.

Украинская легкоатлетка расплакалась в прямом эфире из-за отсутствия тренера на Олимпиаде

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Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко, занявшая 5-е место в женском финале Олимпийских игр в Токио расплакалась, комментируя свой результат на соревнованиях. Спортсменка обвинила федерацию, что не взяли в Токио ее тренера.

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