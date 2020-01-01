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Рекорд дня: 4 медали за час!

Спецтема: Звёздные подборки
Украинские спортсмены завоевали четыре медали на Олимпийских играх в Токио 2020.
Рекорд дня: 4 медали за час!
Рекорд дня: 4 медали за час!
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В среду, 4 августа, украинских спортсменов «прорвало» и они заполучили четыре награды на Олимпийских играх в Токио 2020. Всего за час соревнований украинские олимпийцы завоевали первое «золото», второе «серебро» и две бронзовые медали. Представляем четверых медалистов, которые стали «рекордсменами дня» для Украины.

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Первое «золото» завоевал борец Жан Беленюк, который стал для Украины первым чемпионом Олимпийских игр в Токио 2020. Украинский спортсмен выступал среди борцов греко-римского стиля в категории до 87 кг. Его противником был Виктор Лоринц из Венгрии.

Второе «серебро» завоевал Парвиз Насибов, который принес Украине восьмую медаль на Олимпийских играх в Токио 2020. Украинский спортсмен выступал среди борцов греко-римского стиля в категории до 67 кг. Его оппонентом был иранец Мохаммад Реза Герай.

Первую в истории «бронзу» синхронного плавания для Украины на Олимпийских играх завоевали спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронистки заняли третье место и принесли Украине десятую медаль.

Восьмую бронзовую медаль для Украины завоевала Ирина Коляденко. Украинская борчиха выступила в вольной борьбе среди женщин в категории до 62 килограммов и заняла третье место. Ее соперницей была представительница Латвии  Анастасия Григорьева.

Ирина Коляденко
Ирина Коляденко
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Автор: Леся Сайко

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Теги: Жан Беленюк, Олимпийские игры, Токио, Олимпиада, Ирина Коляденко, Парвиз Насибов, Марта Федина, Анастасия Савчук
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Источник: Ivona

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