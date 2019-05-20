Певица рассказала о прошлых неудачных отношениях - и планах на будущее с нынешним избранником Артемом .

"Большинство моих мужчин были альфонсами": Астафьева шокировала признанием пресс-служба

Читай также: “Злые люди“: Логунова призналась, от чего оберегала правнучку Богдана Ступки

Даша Астафьева - певица, актриса и секс-символ, была любимой моделью владельца Playboy Хью Хефнера и 12 лет - солисткой популярной группы «NIKITA». Сегодня певица строит карьеру самостоятельно. О том, почему до сих пор не оформила отношения со скандальным бизнесменом Артемом Кимом и планах на будущее рассказала в передаче “Зірковий шлях“ в рубрике “Кава з перцем“ на канале “Украина“.

Певица Даша Астафьева недавно переехала со своим женихом за город и даже решилась на пополнение в семье.

Я очень любила поспать раньше, но месяц назад наша семья пополнилась, мы завели вторую собачку, подружку для Чичико, которую зовут Луна. И теперь сбылась моя давняя мечта, я просыпаюсь в шесть или в семь, зависит от того, во сколько мы отошли ко сну учитывая Луну. - делится Даша Астафьева с “Зірковим шляхом“, - Мой супруг предложил переехать к родителям, и сейчас я думаю, что это самый хороший вариант, так как это влияет на отношения, это влияет и на ответственность и перед животными, которые у нас появились. Нам очень повезло, потому что у нас родители очень современные. Поэтому, в основном, мы очень хорошо проводим время, у нас есть семейные традиции.

Читай также: MARUV укатила в РФ, где ответила на “неудобные“ вопросы

С Артемом певица познакомилась еще четыре года назад в общей компании. Даша искренне признается - любимый очень изменил ее внутренний мир.

Я в себе столько черт ужасных видела рядом с Артемом. Например, то, что я всегда делала так, как я хочу, потому что все всегда подстраивались. Да, не отказывали, люди молчали, копили в себе что-то, какие-то вопросы. Артем не замечает того, что я артистка, устала, не хочу лететь со всеми. Я иногда тоже не очень хорошо вела себя со своими родителями, со своими родными, и именно Артем мне об этом сказал. Я очень много с ним говорила и пыталась понять, что я не так делаю, с кем-то другим я бы поссорилась бы и убежала, - говорит на канале “Украина“ певица.

Читай также: “Вульгарно“: Откровенный наряд Тины Кароль “не удержал“ ее пышную грудь

Именно Артем помог, казалось бы, самой раскрепощенной женщине в украинском шоу-бизнесе, побороть свои комплексы, которые породили бывшие Астафьевой.

Девяносто процентов моих мужчин - это были...альфонсы. Сегодня я этого не могу скрывать. Но я сама в этом виновата, потому что, мне казалось, что я вот такая хорошая, так много работаю, мне же надо куда-то тратить эти деньги. Но сейчас я понимаю, какого масштаба это ошибка, - говорит звезда.

Читай также: Пропала изюминка: Звезду “Великолепного века“ раскритиковали за эксперименты с лицом

Именно потому, что встретила наконец «своего мужчину», уже через месяц после первого свидания Даша начала говорить с Артемом о свадьбе. Но праздник любви до сих пор не произошел. Помешал громкий скандал, в который попал любимый звезды. В прошлом году Кима обвинили в хищении двадцати семи миллионов гривен из госбюджета. Судебная волокита продолжается по сей день.

У него нет документов, мы не имеем права выезжать никуда. Мы уже несколько лет не были ни в каких отпусках, нигде, у нас каждый день проблемы, работа, проблемы. Я, если уезжаю куда-то немножко перегрузиться, не могу ни о чем думать, не могу одна отдыхать, - говорит певица, - Я думаю, что свадьба будет, мы думаем, что будет. Это все же такое дело, оно не делается, когда у тебя есть какие-то проблемы. Наши проблемы семейные - они не кончились. Мне кажется, что даже наша семья не пополняется, потому что это состояние стресса, состояние ожидания чего-то страшного, оно уже очень сморила меня и Артема.

Читай также: “Как манекен“: Новое фото Лорак шокировало поклонников

Даша уверена - именно депрессия и постоянное нервотрепки мешают ей забеременеть.

Мне бы очень хотелось, чтобы наша семья пополнилась, и это первое, что мне хочется. Мне не хочется свадьбы, мне не хочется нарядов, мне хочется, чтобы наша семья стала больше, и чтобы проблемы закончились. Сейчас мне гораздо лучше, потому что в моей жизни наступил такой период в прошлом году, когда я поняла: если не возьму себя в руки - меня просто не будет, - рассказывает звезда.

Читай также: Олег Михайлюта (Фагот) рассказал, как хотел стать крупье

Даша Астафьева не скрывает, что мужчины, которые ухаживали, предлагали ей деньги за интимные услуги.

Недавно мне написали от одного очень известного человека, написал его помощник, очень большую сумму предлагаем вам за встречу. Я говорю: Господи, неужели у вас так много денег, что вы за встречу предлагаете такую сумму? Ну сумма, я даже не знаю сколько лет мне нужно работать, чтобы заработать такие деньги. Это не миллион, немножко меньше. Просто за встречу. Также, если вы будете не против, этот человек хочет вас содержать. То есть мужчину не смутило то, что у меня есть любимый человек, - говорит Даша Астафьева и добавляет, что любимый ее не ревнует, ведь очень хорошо воспитан.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева снялась в серии видео о Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.