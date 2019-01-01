Музыкант рассказал о своем студенческом прошлом.

Олег Михайлюта (Фагот) рассказал, как хотел стать крупье пресс-служба

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Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) свой путь к творчеству начал с довольно необычного занятия. Когда музыкант всерьез рассматривал возможность профессионально ... работать в казино крупье.

Об этом он рассказал в интервью ведущей шоу «Без галстука» Иванне Онуфрийчук на канале НЛО TV.

Олег Михайлюта (Фагот) рассказал, как хотел стать крупье пресс-служба

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В 1994 году ты работал в казино и хотел стать крупье. Ты правда рассматривал вариант бросить музыку?

Мне тогда было 18 лет - я этот день помню, как сегодня. Тогда я только поступил в консерваторию. 1 сентября пошел на лекцию, а уже вечером пошел к казино, работать крупье в Харькове, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому я ходил туда учиться этому делу, потом полгода еще постажировался, а потом понял, что это не мое, - рассказал Фагот.

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