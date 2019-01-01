Артистка поделилась своими эмоциями от новой роли телеведущей, а также рассказала, что считает главным достижением в жизни .

"Умею лечить руками": TAYANNA рассказала о своих супер-способностях пресс-служба

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Популярная украинская исполнительница, ведущая шоу ЖВЛ TAYANNA рассказала в эксклюзивном интервью Ivona о своих предпочтениях в одежде, небольших ритуалах и супер-способностях.

пресс-служба

Совсем недавно прошла украинская неделя моды. Следили за событиями и творчеством украинских дизайнеров? Как вы в целом относитесь к современной моде?

Я всегда слежу за украинскими неделями моды, но на этот раз могла только дистанционно. Поскольку концертный график на данный очень плотный, и на тот период я была участницей “Танцев со звездами“, посещать показы не могла. Друзья-дизайнеры приглашали посмотреть на новые коллекции. Горжусь нашими украинскими мастерами, они создают хорошее и качественную одежду. Кстати, большая часть моего гардероба made in Ukraine.

пресс-служба

У многих артистов есть свои талисманы, символы, обряды и традиции, которых они стараются придерживаться в важные моменты их творческой деятельности. Есть ли нечто подобное у вас?

Перед выходом на сцену всегда читаю молитву.

пресс-служба

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Какие у вас есть секреты красоты (уход за собой, питание, спорт), чтобы поддерживать образ “фантастический женщины“?

Секретов нет, все очень просто. Нужно любить себя: питаться здоровой пищей, заниматься спортом и баловать свое тело приятными походами в спа или на массаж, чтобы восстанавливать свои силы.

Поменяли ли вы свое отношение к танцу после участия в шоу “Танцы со звездами“? В одном из интервью вы отмечали, что давно хотели научиться танцевать.

Танцы - это состояние души, именно то, что мне сейчас нужно. Я благодарна проекту, который дал возможность станцевать на главном паркете страны. Это добавило мне мотивации. Теперь больше времени провожу в тренировочном зале.

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Переняли ли вы какие-то методы работы с командой от своего партнёра по паркету Игоря Кузьменко?

Игорь замечательный партнер, профессионал своего дела. Конечно многому по технике он меня научил, за что я ему благодарна.

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Из-за вашего хита, вас все негласно называют “фантастической женщиной“. Как вы относитесь к такому прозвищу и какой супер-силой хотели бы обладать?

“Фантастична жінка“ уже давно закрепилось за мной. Когда вышла песня мы запустили флешмоб среди женщин, чтобы они в своих соц. сетях писали о своей супер-силе. Очень многие подхватили эту волну. Я, например, владею супер-силой - могу одновременно выполнять много дел: воспитывать сына, писать песни, гастролировать, готовить пищу и даже лечить руками головную боль.

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Сейчас вы ведущая увлекательного тележурнала “Жизнь известных людей“. Как вы чувствуете себя в роли телеведущей? Как готовились к ней?

Интересно и необычно - именно такие эмоции у меня появляются, как только я становлюсь в кадр. Но по чуть-чуть привыкаю. У нас большая и дружная команда. Поэтому, работать в таких условиях одно удовольствие.

пресс-служба

Какое ваше достижение вы считаете главным в этой жизни? И к чему по-вашему должен стремиться каждый человек?

Рождение моего сына - главное достижение и смысл моей жизни.

28 сентября TAYANNA даст большой сольный концерт.

Ранее мы писали, что четвертый выпуск “Танцев со звездами“ можно посмотреть тут.