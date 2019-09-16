Няня дочерей Поляковой спела песню для своей дочки, которой не может уделять много времени .

Полякову довели до слез на "Х-факторе" - на шоу пришла няня дочерей артистки пресс-служба

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На первом же кастинге 10 сезона вокального шоу “Х-фактор“ член жюри Оля Полякова оказалась вся в слезах.

Причиной стало появление на сцене шоу Людмилы Базелюк. Женщина уже 15 лет работает в семье Поляковой няней ее двух дочерей. Ради этой работы Людмиле пришлось оставить 7-летнюю дочь Катю в другом городе, потому что после смерти мужа женщина с ребенком остались без жилья и средств к существованию.

Я хотела, чтобы у моего ребенка была достойная жизнь, хорошая одежда и прекрасное образование, – поделилась переживаниями Базелюк.

пресс-служба

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Для кастинга “Х-фактора“ няня Поляковой выбрала песню “Доня“, чтобы попросить прощения у родной дочери за то, что не была рядом все эти годы, а свое тепло отдавала чужим детям. Во время выступления Людмилы Оля Полякова не смогла сдержать слез, а вместе с ней и зрители в зале.

Людочка, это было очень проникновенное выступление! Как и вы, я тоже оставляю своих детей, и мучаюсь от ощущения вины каждый день. Но такая у нас работа и, как говориться, судьба. Вы дали мне шанс построить мою карьеру. Потому что я никогда не переживала, что там у меня дома. У меня был надежный человек, который любит моих детей как своих. Как я могу вам не дать шанс?, – не могла сдержать эмоции судья шоу.

пресс-служба

Людмила Базилюк получила 3 “да“ от судей на кастинге и прошла в следующий этап отбора – тренировочный лагерь.

Ранее мы писали, какие наряды примерила на Х-Фактор Оля Полякова.