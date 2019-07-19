В программе танцы со звездами показали архивные снимки звездной пары .

Появились яркие кадры со свадьбы MARUV 8-летней давности instagram.com/maruvofficial/

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Певица MARUV (Анна Корсун) - настолько яркая и эпатажная особа, а ее образы и поведение на сцене бывает таким откровенным, что иногда сложно поверить в то, что артистка замужем. Частенько Анне приписывают в Сети не только "развязность", но и "увлеченность" девушками. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить откровенные кадры с концертов и из клипов MARUV, где она целует женщин из подтанцовки. Однако, все это - яркий сценический образ.

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Артистка давно замужем - и счастлива в браке. Ее муж Александр Корсун по совместительству является ее пиардиректором. Фото с супругом не так часто, но все же появляются в ее соцсетях, разбавляя эпатажные "будни". Так, летом артистка радовала поклонников совместными кадрами с отдыха и даже записала видео, как муж делает ей массаж.

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А вот на днях в Сеть просочились кадры со свадьбы Анны и Александра - и произвели настоящий фурор. Снимки обнародовали на проекте "Танцы со звездами", в котором сейчас участвует Анна. Четвертый выпуск был посвящен теме любви, и во время прямого эфира состоялась пышная свадебная церемония Екатерины Кухар и Александра Стоянова. После этого все звездные участники должны были рассказать о своих любовных историях.

MARUV заявила, что влюбилась в будущего супруга с первого взгляда.

Когда мы с ним познакомились, я была большой и толстой. Надевала все леопардовое - он меня перепутал со стриптизершей. И он все равно меня полюбил. Я благодарна ему за то, что он принимает меня такой, какая я есть. Красивой с утра, некрасивой. Уставшей, не уставшей, - рассказала Анна.

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На свадебных фото восьмилетней давности - пару буквально не узнать. У Анны - длинные темные волосы. Она позирует в черном платье, на голове девушки - диадема в виде листьев.

Та мы за эти 8 лет много чего прошли - и холод, и голод, и успех. Такие вот очень родные люди, друг друга очень понимаем и поддерживаем, - признается MARUV.

Поклонники пришли в восторг от фото и отметили, что Анна с Александром - очень нежная и красивая пара. Также фолловеры подчеркнули, что MARUV очень идут длинные волосы натурального цвета.

Ранее мы писали, что в Сети опубликовали яркие фото со свадьбы Кухар и Стоянова.

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