Певица выставила видео с отдыха в Албании.

"Наглаживает, как кошечку": MARUV показала нежные ласки мужа ivona.bigmir.net

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Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун (MARUV) похвасталась семейной идиллией на отдыхе. В Инста-сториз и на Youtube артистка выставила видео с пляжа в Албании. В кадре видны только ноги и бедра артистки, которые гладит ее муж, а по совместительству - концертный директор Александр Корсун.

Видео получило название “Мой лучший муж“, а за кадром MARUV прокомментировала, что супруг “целыми днями наглаживает ее, как кошечку“.

Ранее мы писали, что MARUV спела дуэтом с Неттой Барзилай.