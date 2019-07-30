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"Наглаживает, как кошечку": MARUV показала нежные ласки мужа

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Певица выставила видео с отдыха в Албании.

"Наглаживает, как кошечку": MARUV показала нежные ласки мужа
ivona.bigmir.net

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Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун (MARUV) похвасталась семейной идиллией на отдыхе. В Инста-сториз и на Youtube артистка выставила видео с пляжа в Албании. В кадре видны только ноги и бедра артистки, которые гладит ее муж, а по совместительству - концертный директор Александр Корсун.

Видео получило название “Мой лучший муж“, а за кадром MARUV прокомментировала, что супруг “целыми днями наглаживает ее, как кошечку“.

Ранее мы писали, что MARUV спела дуэтом с Неттой Барзилай.

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Теги: MARUV, мужья звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Люблю_Украину    30.07.2019, 17:00
Оценка:  0
Люблю_Украину
наглаживает её кошечку, молодец, че)
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