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Джамала показала умилительное фото сына и удивила Сеть заявлением

Комментариев: 3
Артистка сообщила, что хочет отдать юного .

Джамала показала умилительное фото сына и удивила Сеть заявлением
Джамала показала умилительное фото сына и удивила Сеть заявлением
instagram.com/jamalajaaa

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Певица Джамала умилила Сеть новым фото своего подросшего сына и удивила неожиданным решением. Артистка разместила в Инстаграм пост, в котором написала, что подумывает отдать малыша в детский садик, также Джа спросила мнения своих фолловеров - не рано ли отдавать ребенка в сад в полуторагодовалом возрасте. На снимке, которым Джамала проиллюстрировала фото - Эмир-Рахман широко улыбается и тянется рукой к камере. 

Моєму моторчику 1,5 роки, і він вже хоче грати та знайомитись зі світом та всіма навколо.  Але чи не зарано?, - написала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дитячий садок — to be, or not to be? 🤔 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Друзі, в якому віці ви віддавали дитинку у заклади для дошкільнят? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Моєму моторчику 1,5 роки, і він вже хоче грати та знайомитись зі світом та всіма навколо. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Але чи не зарано? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Поділіться своїм досвідом та адресами розвивашок у Києві🙏🏽😘 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Photo: @karpiy ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #дитячийсадоккиїв #tobeornottobe

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Мнения подписчиков разделились - однако, большинство пользователей Сети отметили, что в 1,5 года отдавать ребенка в сад слишком рано - и нужно подождать до 2,5-3 лет.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос показала новорожденную дочку.

 

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Теги: Джамала, дети звезд, детский сад
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Задуши эту мелкую мразь!
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Вонючие татарские бляди!
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