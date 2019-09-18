Джамала показала умилительное фото сына и удивила Сеть заявлением
Читай также: 18-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото
Певица Джамала умилила Сеть новым фото своего подросшего сына и удивила неожиданным решением. Артистка разместила в Инстаграм пост, в котором написала, что подумывает отдать малыша в детский садик, также Джа спросила мнения своих фолловеров - не рано ли отдавать ребенка в сад в полуторагодовалом возрасте. На снимке, которым Джамала проиллюстрировала фото - Эмир-Рахман широко улыбается и тянется рукой к камере.
Моєму моторчику 1,5 роки, і він вже хоче грати та знайомитись зі світом та всіма навколо. Але чи не зарано?, - написала звезда.
Дитячий садок — to be, or not to be? 🤔 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Друзі, в якому віці ви віддавали дитинку у заклади для дошкільнят? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Моєму моторчику 1,5 роки, і він вже хоче грати та знайомитись зі світом та всіма навколо. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Але чи не зарано? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Поділіться своїм досвідом та адресами розвивашок у Києві🙏🏽😘 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Photo: @karpiy ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #дитячийсадоккиїв #tobeornottobe
Мнения подписчиков разделились - однако, большинство пользователей Сети отметили, что в 1,5 года отдавать ребенка в сад слишком рано - и нужно подождать до 2,5-3 лет.
Ранее мы писали, что Санта Димопулос показала новорожденную дочку.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил