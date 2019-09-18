Артистка сообщила, что хочет отдать юного .

Джамала показала умилительное фото сына и удивила Сеть заявлением instagram.com/jamalajaaa

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Певица Джамала умилила Сеть новым фото своего подросшего сына и удивила неожиданным решением. Артистка разместила в Инстаграм пост, в котором написала, что подумывает отдать малыша в детский садик, также Джа спросила мнения своих фолловеров - не рано ли отдавать ребенка в сад в полуторагодовалом возрасте. На снимке, которым Джамала проиллюстрировала фото - Эмир-Рахман широко улыбается и тянется рукой к камере.

Моєму моторчику 1,5 роки, і він вже хоче грати та знайомитись зі світом та всіма навколо. Але чи не зарано?, - написала звезда.

Мнения подписчиков разделились - однако, большинство пользователей Сети отметили, что в 1,5 года отдавать ребенка в сад слишком рано - и нужно подождать до 2,5-3 лет.

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