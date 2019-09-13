18-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото

Соня Евдокименко устроила фотосессию в белоснежной постели.

Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая сейчас учится в США, часто радует поклонников яркими фотосессии.

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На этот раз девушка устроила фотосъемку в спальне своей квартиры на Парк Авеню. Так, на своей странице в Instagram 18-летняя Соня опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в одной ночнушке черного цвета.

На фото Соня сидит в белоснежной постели и пьет утренний кофе. Рядом с кроватью можно увидеть поднос с тарелкой ежевики и стаканом с водой.

Судя по виду из окна квартиры Евдокименко, она живет в одном из небоскребом Нью-Йорка и на довольно высоком этаже.

Напомним, ранее внучка Ротару прогулялась по Манхэттену в откровенном образе.

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