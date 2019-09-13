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18-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото

Комментариев: 5
Соня Евдокименко устроила фотосессию в белоснежной постели.
18-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото
18-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая сейчас учится в США, часто радует поклонников яркими фотосессии.

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На этот раз девушка устроила фотосъемку в спальне своей квартиры на Парк Авеню. Так, на своей странице в Instagram 18-летняя Соня опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в одной ночнушке черного цвета.

На фото Соня сидит в белоснежной постели и пьет утренний кофе. Рядом с кроватью можно увидеть поднос с тарелкой ежевики и стаканом с водой.

Судя по виду из окна квартиры Евдокименко, она живет в одном из небоскребом Нью-Йорка и на довольно высоком этаже. 

Напомним, ранее внучка Ротару прогулялась по Манхэттену в откровенном образе.

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Теги: Соня Евдокименко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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stavi    17.09.2019, 17:21
Оценка:  0
stavi
офигеть знаменитость
гость  (аноним)  17.09.2019, 17:17
Оценка:  +1
гость
И эта туда же. Не долго "примерной девочки образ держала". В скором времени, будут на показ и сиськи и пиcьки
гость  (аноним)  17.09.2019, 16:57
Оценка:  +1
гость
да в общяге ей бы не помешало пожить с кастрюльками и соседами-бухарями эдак 5-6 лет так чтоб жизнь мёдом не казалась а то нашла писюха чем хвастать ! сама-то небось в руках веник держать не умеет...! ну вы поняли...
гость  (аноним)  17.09.2019, 16:51
Оценка:  +1
гость
ЖЫРУЕТ СОСКА ! БАБУЛЬКА СПОНСИРУЕТ ПРИЛИЧНО ! ЕЁ СРОЧНО К НАМ НА БОРЩАГОВКУ В АТБ НА КАССУ ИЛИ НА СКЛАДЫ ЦЫБУЛЮ СОРТИРОВАТЬ НА З/П 5 000 ГРН. - ПОГЛЯДИМ КАК ЗАПОЁТ !!! ДА ,И К НАМ В ОБЩАГУ, БУДЕМ ВМЕСТЕ МИВИНУ БАДЯЖЫТЬ + САМОГОН ПО ПРАЗДНИКАМ !!!
Кайдаш    17.09.2019, 16:46
Оценка:  0
Кайдаш
Я то думал...
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