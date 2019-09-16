Екатерина Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы в прямом эфире
В воскресенье, 15 сентября, вышел четвертый выпуск “Танців з зірками 2019“. В прямом эфире состоялась свадебная церемония судьи шоу, прима-балерины Екатерины Кухар и ее возлюбленного Александра Стоянова.
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На своей странице в Instagram прима-балерина решила посвятить пост всем, кто принимал участие в организации праздника. Кроме того, артистка поделилась впечатлениями от торжества.
“До сих пор тысячи мурашек.... Хочу ещё раз поблагодарить команду телеканала @1plus1_ua за невероятно душевный и романтический эфир! Отдельное СПАСИБО, идейному вдохновителю, продюсеру - @zavaduk. Ты подарил сказку и праздник не только мне, но и миллионам зрителям нашей страны. Я уверена, что всё твоё мастерство отозвалось у каждого в сердце! Нашим красивым, невероятным ведущим @gorbunovyuriy и @tina_karol, а также, непревзойдённой тамаде, богине ламината - @lesia_nikituk“, - написала Кухар.
Также звезда вспомнила в публикации режиссеров, стилистов, сценаристов, операторов, постановщиков, фотографов и pr-отдел.
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Кроме того, Екатерина обратилась к Монатику и его супруги Ирине, а также ко всем участникам “Танців з зірками 2019“.
“Спасибо @monatik_official и @irinademicheva зa то, что пришли и окутали меня своим позитивом, я сразу ЗАСИЯЛА!
Друзья, участники @tanci1plus1, спасибо, что разделили с нами этот вечер!
Было очень трогательно и радостно узнавать ваши истории, познакомиться с вашими половинками.
Вы - часть не просто наших эфиров, а нашей жизни!“
Отдельно Екатерина Кухар обратилась к своему мужу Александру Стоянову.
“МУЖУ......))) @stoianov_aleksandr ..... тут no comments.... думаю, все, кто вчера смотрел эфир меня поймут....“.
К эмоциональному посту балерина добавила несколько фотографий и видео со свадебной церемонии. На одном из кадров запечатлен поцелуй звездных супругов.
До сих пор тысячи мурашек.... ⠀ Хочу ещё раз поблагодарить команду телеканала @1plus1_ua за невероятно душевный и романтический эфир! 🎊 ⠀ Отдельное СПАСИБО, идейному вдохновителю, продюсеру — @zavaduk . Ты подарил сказку и праздник не только мне, но и миллионам зрителям нашей страны. Я уверена, что всё твоё мастерство отозвалось у каждого в сердце!✨ ⠀ Нашим красивым, невероятным ведущим @gorbunovyuriy и @tina_karol , а также, непревзойдённой тамаде, богине ламината — @lesia_nikituk 😘 ⠀ Спасибо команде режиссёров, во главе с @shadurskaya , за прекрасную визуализацию и магию.♥️ Операторам, сценаристам и постановщикам, фотографам, pr-отделу за невероятный труд. ⠀ Команде стилистов, во главе с @olgaslon и @pollardi_fashion_group , за 4 разнообразных свадебных образа, которые успели засиять в одном эфире. За слаженную, весёлую и красивую работу, которую вы все вместе сделали с легкостью и особым мастерством. ⠀ @novikova.lily , спасибо за твои волшебные руки, которые преобразят меня, даже если я верчусь как юла и делаю при этом port de bras... 😌 ⠀ @yaroslav_volkov , спасибо, что был рядом со мной, за поддержу и безупречную заботу, которой ты меня так разбаловал, без тебя уже никак....))) ⠀ @maya_dvalishvili , спасибо за твои идеи! Ты знаешь, о чем я 😘 ⠀ @monatik_official и @irinademicheva зa то, что пришли и окутали меня своим позитивом, я сразу ЗАСИЯЛА! 💫 ⠀ Моей дорогой @anastasiya.ignis , за наши бессонные ночи, за то, что переживаешь и искренне любишь. ⠀ МУЖУ......))) @stoianov_aleksandr ..... тут no comments.... думаю, все, кто вчера смотрел эфир меня поймут.... 💞 ⠀ Друзья, участники @tanci1plus1 , спасибо, что разделили с нами этот вечер! Было очень трогательно и радостно узнавать ваши истории, познакомиться с вашими половинками. Вы — часть не просто наших эфиров, а нашей жизни!🥰 ⠀ СПАСИБО ВСЕМ! ГОРЬКО!💋
Посмотреть четвертый выпуск проекта “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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