Екатерина Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы в прямом эфире

Четвертый выпуск “Танців з зірками 2019“ начался со свадьбы Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

В воскресенье, 15 сентября, вышел четвертый выпуск “Танців з зірками 2019“. В прямом эфире состоялась свадебная церемония судьи шоу, прима-балерины Екатерины Кухар и ее возлюбленного Александра Стоянова.

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На своей странице в Instagram прима-балерина решила посвятить пост всем, кто принимал участие в организации праздника. Кроме того, артистка поделилась впечатлениями от торжества.

“До сих пор тысячи мурашек.... Хочу ещё раз поблагодарить команду телеканала @1plus1_ua за невероятно душевный и романтический эфир! Отдельное СПАСИБО, идейному вдохновителю, продюсеру - @zavaduk. Ты подарил сказку и праздник не только мне, но и миллионам зрителям нашей страны. Я уверена, что всё твоё мастерство отозвалось у каждого в сердце! Нашим красивым, невероятным ведущим @gorbunovyuriy и @tina_karol, а также, непревзойдённой тамаде, богине ламината - @lesia_nikituk“, - написала Кухар.

Также звезда вспомнила в публикации режиссеров, стилистов, сценаристов, операторов, постановщиков, фотографов и pr-отдел.

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Кроме того, Екатерина обратилась к Монатику и его супруги Ирине, а также ко всем участникам “Танців з зірками 2019“.

“Спасибо @monatik_official и @irinademicheva зa то, что пришли и окутали меня своим позитивом, я сразу ЗАСИЯЛА! Друзья, участники @tanci1plus1, спасибо, что разделили с нами этот вечер!

Было очень трогательно и радостно узнавать ваши истории, познакомиться с вашими половинками.

Вы - часть не просто наших эфиров, а нашей жизни!“

Отдельно Екатерина Кухар обратилась к своему мужу Александру Стоянову.

“МУЖУ......))) @stoianov_aleksandr ..... тут no comments.... думаю, все, кто вчера смотрел эфир меня поймут....“.

К эмоциональному посту балерина добавила несколько фотографий и видео со свадебной церемонии. На одном из кадров запечатлен поцелуй звездных супругов.

Посмотреть четвертый выпуск проекта “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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