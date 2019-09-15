Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу во четвертом выпуске, 15 сентября.

"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в четвертом эфире instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 15 сентября, состоялся четвертый прямой эфир популярного украинского проекта “Танці з зірками 2019“.

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Наименьшее количество баллов от судей шоу “Танці з зірками 2019“ и зрителей получили пары Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Елена Кравец и Макс Леонов, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, попав в зону риска.

Последнее место заняла пара №9 Надежда Матвеева и Валерий Шохин. Именно они покинули шоу “Танці з зірками 2019“ в четвертом выпуске.

Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 22 сентября.

Посмотреть четвертый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.